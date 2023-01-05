中疾控：短期内XBB系列变异株引发大规模流行的可能性低

近期，新冠病毒XBB.1.5毒株引发关注。这一毒株在国内存在的情况怎样？是否会引发新冠病毒的第二轮感染？1月4日，针对社会关切，中国疾控中心病毒病所发文指出，我国本土病例中暂未监测到XBB.1.5本土病例，我国现阶段流行的毒株仍以BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为绝对优势毒株。同时，没有证据显示XBB.1.5进化分支，比其他毒株更容易导致严重的腹泻或胃肠道其他临床表现。我国短期内由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性低。

据了解，XBB.1.5自2022年11月以来在美国新冠感染者中占比逐渐增加。根据美国每周监测病例的预测，XBB.1.5的占比于12月30日已经达到40.5%，可能取代BQ.1.1和BQ.1,成为美国的优势流行毒株。截至2023年1月2日，XBB.1.5已在全球至少25个国家和地区监测发现。

目前，XBB.1.5在国内存在的情况怎样？中疾控有关专家就此表示，2022年10月至12月，我国通过基因组测序已经发现输入XBB病例199例，包括9个亚分支，其中4例为XBB.1.5输入病例。本土病例2022年10月至12月共报告发现本土XBB病例16例，全部为XBB.1进化分支，且主要集中在10至11月，12月仅为1例，本土病例暂未监测到XBB.1.5本土病例。

针对公众关切的XBB.1.5是否会攻击人的肠道等问题，中疾控有关专家解释说，血管紧张素转化酶2（ACE2）作为新冠病毒结合细胞的主要受体，除在肺部表达外，在肠道的含量也较高，新冠病毒各个变异株，包括XBB系列变异株，都会感染肠道黏膜细胞，但由于个体差异，是否出现肠道临床症状和个体差异有关。对于最近受到关注的XBB.1.5进化分支，并没有证据提示它比其他毒株更容易导致严重的腹泻或胃肠道其他临床表现。

XBB.1.5是否会引发新冠病毒的第二轮感染？专家表示，有报道XBB.1.5可能有较强的免疫逃逸能力，引起国际关注。但美国疾控中心的监测数据证实，近几周XBB系列变异株占比增加期间，新冠感染者报告数、住院病例数、死亡病例数并未出现显著增高。我国目前本土流行的绝对优势毒株是BA.5.2和BF.7，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期（3个月）内会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支（包括XBB）有较好的交叉保护作用。我国短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性低。

针对XBB.1.5致病性和毒力是否会更强的问题，专家表示，目前，未见任何国家报道XBB.1.5感染者的致病力增加，也无感染者住院比例和病死比例增加的报道，也未见其引起的临床症状与其他奥密克戎亚分支的差异。专家特别提醒，公众既不要恐慌，也不要轻视，保持良好心态等健康生活方式，不要相信未经证实的网络报道。健康人群3~6个月内感染新冠病毒的，再感染概率很低。