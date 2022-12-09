老年人应该如何防护？

张伯礼 中国工程院院士：

除了日常防护外，对于65岁以上特别是80岁以上的老年人，最有效的保护就是接种疫苗。由于老年人的免疫功能相对较弱，他们一旦感染，发生重症、危重症的比例也较高。因此，还未接种疫苗的老年人，如果没有绝对禁忌症，建议尽快主动接种疫苗。

感染之后，病程多长？

王贵强 北京大学第一医院感染科主任：

首先奥密克戎变异株的感染部位主要是上呼吸道，正因如此，病毒的致病性、重症化比例明显降低。其次，在目前大量疫苗接种的背景下，形成了一定免疫力，导致病毒致病力下降。

奥密克戎病毒感染后患者症状跟一般感冒很类似，往往出现发烧、疲乏无力等症状，大部分三到五天痊愈，个别可能一周或者十天左右痊愈。

3岁以下婴幼儿如何避免感染新冠病毒？

王荃 首都医科大学附属北京儿童医院急诊内科主任：

1岁以下的婴儿不适合戴口罩，所以最重要的还是同住人加强防护意识。

首先，家长应接种疫苗，通过加强自身防护为孩子构筑一道免疫城墙。

其次，在出行方面，要减少外出。少带婴幼儿去人多的场所，尽量不要带孩子外出聚餐，也尽量不要让外人到家里来。婴幼儿的同住人外出时要戴好口罩，回家后立即脱掉外套、鞋帽并认真洗手，同时别忘了给随身携带的常用物品如手机等消毒。如果带孩子外出，建议携带免洗消毒凝胶及酒精棉片，及时给孩子做好手部卫生，减少婴幼儿暴露感染的风险。

再者，在居家方面，要定期通风。应注意的是，冬季尤其是北方冬季，天气冷温度低，通风时要注意做好保暖，防止把孩子冻感冒。

另外，在生活作息方面，要让孩子保持规律作息、充足睡眠、多喝水，同时保证孩子摄入营养均衡，多吃水果和蔬菜，适当活动，增强孩子的抵抗力。