直播预告：预防接种那些事儿——百日咳疾病的科学防治

百日咳是一种什么疾病？对人体会带来什么样的伤害？目前有什么防治手段？12月27日15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院教授姚开虎，南宁市青秀区疾病预防控制中心科长周清，昆明市妇幼保健院预防保健科主任陈岚做客直播间，就“百日咳疾病的科学防治”话题进行探讨，欢迎届时收看。

专家介绍

姚开虎，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院教授，研究员，博士生导师。主要从事儿童呼吸道感染常见病原菌致病机制和流行病学研究，尤其是肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和百日咳杆菌方面的研究。

陈岚，昆明市妇幼保健院预防保健科、疾控科、儿童保健科主任，副主任医师，昆明医科大学兼职副教授。

周清，南宁市青秀区疾病预防控制中心免疫规划科科长。

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