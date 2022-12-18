吴尊友：今冬中国疫情面临“一峰三波”

中新社北京12月17日电 (记者 刘亮)中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友17日在参加第20届《财经》年会时，对今年冬天中国疫情作出“一峰三波”的预判。

近日，中国官方发布优化疫情防控“新十条”措施。吴尊友在谈及“新十条”发布时机时指出，“新十条”之所以此时发布，主要是在等待新冠病毒的致病性减弱，以及病毒对民众生命健康威胁的下降。

“我们等待有足够的时间让广大的人民群众能够接种上新冠疫苗，能够形成一定的保护力。经过三年斗争，我们也取得了一定的应对能力。”吴尊友说，经过三年抗疫，中国新冠肺炎疫情的重症、危重症比例逐年下降，已从2020年的16.47%，显著降至目前的0.18%。

谈及今冬疫情形势时，他研判，今冬疫情可概括为“一峰三波”。从今年12月中旬到明年1月中旬将是第一波疫情，第一波以城市为主，逐渐会上升起来。第二波是明年1月下旬到2月中旬，春节前的人员流动造成第二波疫情上升。第三波是明年2月下旬到3月中旬，春节后返岗返工。这三波疫情构成了今冬的新冠流行峰，持续约三个月时间。

针对今冬疫情严峻形势，他强调，要守住“疫情要防控”这道底线，重点保护好脆弱人群。同时，他建议，民众在做好日常防护的同时，要尽快接种新冠疫苗加强针。面对不实信息时，要做到不造谣、不传谣、不信谣。