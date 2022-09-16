直播预告：心跳太慢也是疾病 值得重视莫大意

说起关于心跳的健康话题，很多人的第一反应是心跳过快，确实，心跳过快症状很明显，非常容易被察觉。其实，还有另一种值得关注的心跳问题——心动过缓。有些人认为心动过缓并不是什么大问题，症状也没有心跳过快那样明显，但实际上心动过缓也同样需要引起我们的重视。

9月16日15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院心血管内科教授、主任医师李学斌做客演播室，围绕“心动过缓如何防治”这一主题跟大家聊一聊，介绍有关心脏起搏器的知识，帮助大家了解如何实现“无形之间，心跳如常”。

专家介绍：

李学斌，北京大学人民医院心血管内科主任医师、教授、博士生导师。中国心律学会副主任委员，中国心电学会副主任委员，中华医学会心电生理和起搏分会委员，中国医师协会心律学专业委员会常委，北京医学会心电生理和起搏分会候任主委，中国心脏起搏电生理杂志编委，中华心律失常学杂志编委。

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