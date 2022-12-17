新冠“特效药”怎么用？哪些人需要准备？

近日，新冠口服抗病毒药物Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦片)和阿兹夫定开放“线上开方”引起多方关注，有人称之为“新冠特效药”。专业人士向中新网表示，这两种新冠口服药不能作为感染新冠病毒后的全民用药，且不主张非高危人群使用。

和感冒药、退烧药有啥区别？

“这个药(Paxlovid)是有适应症的，高危人群吃了能有一定保障，可防止重症化。但尽量不要说是特效，容易造成老百姓误解，即此药可包治各型新冠”。

国家传染病医学中心副主任、复旦大学附属华山医院主任医师、教授、博士生导师张继明向中新网介绍，事实上，Paxlovid对有些病人不一定保证有效，这与治疗时间有关。“太晚了效果并不好。一般三天内最好，五天内也还可以，大于五天效果就不好了。”

他表示，新冠口服药与现在大家吃的感冒药、退烧药是完全不同的药物。“新冠口服药是抗病毒药，而感冒药和退烧药只是对症处理的药，比如治疗发烧等症状，不是抗病毒药物。”

他介绍，Paxlovid的主要成分是PF-07321332小分子，旨在阻断新冠病毒的主蛋白酶的活性。Paxlovid含有低剂量利托那韦(Ritonavir)，有助于减缓 PF-07321332的代谢或分解， 使其在体内以更高的浓度保持更长时间的活性，以帮助对抗病毒。

今年7月，国家药监局附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。阿兹夫定成首款获批的国产新冠口服药。

阿兹夫定发明人、郑州大学副校长常俊标教授在接受媒体采访时表示，阿兹夫定作为一种抑制病毒RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)的核苷类似物，能特异性作用于新冠病毒RdRp，从而抑制病毒复制。

“最终结果还是一样，主要是抑制或减少病毒复制了，从而减少重症的发生率，所以两个药都可以。”张继明表示，一般人群，即非高危人群，服用感冒药、退烧药，加上休息、多饮水，就可以应对新冠病毒感染。

他还提到，感染新冠后，自我监测极为重要，当出现气急、呼吸困难时，要尽快去医院就医。有条件者，可用自备的指夹式氧饱和度监测仪，监测氧饱和度，当出现下降时(尤其是活动时)，需要去医院就医。

Paxlovid主要面向高危人群用来预防重症

2020年，张继明曾带领团队驰援武汉的方舱医院。今年3月，他在新冠疫情定点救治医院上海市老年医学中心和华山医院宝山院区参与收治和救治工作。他告诉中新网，从临床使用情况来看，高危人群及早服用Paxlovid确实能够有效预防重症。

今年2月11日，国家药监局在对Paxlovid进口注册的批准信息中也明确介绍，本品为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者，例如伴有高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高风险因素的患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药，使用中应高度关注说明书中列明的与其他药物相互作用信息。

张继明介绍，在华山医院治疗过的不少血透合并新冠的病人中，及时使用Paxlovid后明显降低了病死率。他提到，Paxlovid对透析病人没有适应症，但最终还是决定先减少剂量使用，但事先一定征询病人或家属的知情同意。张继明还强调，为了降低高危人群转重率、降低重型患者的病死率，除了及时就医、及早口服抗病毒药物之外，早期俯卧位通气(趴着睡)也极为重要。

张继明还称，尽管奥密克戎毒株的毒性比原始毒株和德尔塔毒株要低，但对没有打疫苗的高危人群来讲，尤其是免疫缺陷人群，仍有可能致命。此外，免疫力低的人群有可能表现为无症状感染或较轻，也不能掉以轻心。“体温高有时是反映这个人的免疫力相对可以。那些不发烧(体温不升)，不声不响的病人，有时候会很麻烦，甚至是蛮严重的。”

他在采访中反复强调，新冠口服药早期使用才能有效预防重症，且是针对高危人群，不主张非高危人群使用，滥用有可能诱导产生耐药性，临床上也没有必要，因为病人大多无症状或为轻型，病程为自限性。