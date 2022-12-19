锻炼越多 得了新冠症状越轻

据15日发表在《美国预防医学杂志》上的一项研究，在被诊断出患有新冠肺炎之前经常锻炼身体的人，在患病后得重症的风险较低。

这项针对近20万名成年人的研究显示，无论患者是否有慢性病，在主要人口群体中，体育活动与新冠肺炎结果的改善之间都存在关联。黑人、西班牙裔和亚裔患者比白人患者有更大的不良后果风险，这与先前的研究一致。然而，在每个种族和民族中，锻炼越多，罹患新冠肺炎后的症状越轻。

这项研究建立在早期研究的基础上，仔细研究了不同人口群体和慢性病患者的锻炼与新冠肺炎结果之间的关系。研究人员称，运动越多越好，无论患者的种族、民族、年龄、性别或患有慢性病的情况。

研究人员分析了美国南加州地区凯撒医疗机构194191名成年患者的电子健康记录，这些患者在2020年1月至2021年5月期间被诊断出患有新冠肺炎。

所有患者都在感染前报告了他们的体育活动水平，这是一种被称为“运动生命体征”的常规测量方法。每个患者分为5类，从总是不活动（每周锻炼10分钟或更少），到活动积极（每周锻炼150分钟）。

统计分析显示，患者报告的体育活动越多，在新冠肺炎确诊后90天内住院或死亡的风险就越低。这一趋势在所有活动水平上都是一致的，始终积极运动的患者面临的风险最低。

对于患有某些潜在慢性病，如高血压、心血管疾病或肥胖的患者来说，锻炼越多，住院率或病亡率就越低，而这些慢性病通常与新冠肺炎预后不良的风险增加有关。

研究人员表示，研究结果充分表明，医生需要向患者强调，接种疫苗和加强体育锻炼是预防新冠肺炎严重后果的最重要的两件事。