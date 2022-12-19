国家卫健委：12月18日新增新冠肺炎本土确诊病例1918例

12月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1995例。其中境外输入病例77例（广东31例，四川14例，北京7例，山东6例，黑龙江5例，内蒙古4例，辽宁3例，上海2例，福建2例，天津1例，陕西1例，甘肃1例）；本土病例1918例（广东846例，北京314例，重庆198例，湖南93例，福建87例，云南74例，四川65例，浙江40例，天津39例，河南39例，山东33例，内蒙古23例，上海23例，陕西15例，河北11例，黑龙江6例，山西4例，海南3例，江苏2例，青海2例，安徽1例）。新增死亡病例2例，均为本土病例，在北京；新增疑似病例1例，为本土病例（在福建）。

当日新增治愈出院病例1344例，其中境外输入病例47例，本土病例1297例（广东606例，北京251例，重庆113例，福建75例，浙江72例，黑龙江34例，山东22例，河南18例，河北15例，辽宁12例，贵州12例，江苏11例，内蒙古9例，上海8例，四川7例，陕西7例，湖北6例，山西5例，云南3例，新疆3例，天津2例，湖南2例，广西2例，安徽1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者60777人，重症病例较前一日增加11例。

境外输入现有确诊病例490例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例28642例，累计治愈出院病例28152例，无死亡病例。

截至12月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35298例（其中重症病例253例），累计治愈出院病例339885例，累计死亡病例5237例，累计报告确诊病例380453例，现有疑似病例20例。累计追踪到密切接触者15302649人，尚在医学观察的密切接触者326119人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例9065551例。其中，香港特别行政区486026例（出院106038例，死亡11171例），澳门特别行政区1472例（出院975例，死亡11例），台湾地区8578053例（出院13742例，死亡14890例）。