“阳过”了会复阳吗？返岗时需要注意什么？

近日，有网友在朋友圈晒出，“单位两位‘阳’过的同事康复后去上班，结果第二天都开始新一轮复阳，难受的无法工作。”

“复阳和二次感染是两回事儿。”北京佑安医院感染综合科主任医师、小汤山方舱医院医疗专家李侗曾在接受人民好医生客户端采访时表示，有些人康复后两次核酸检测阴性，但短期再核查时发现又是阳性，这是复阳。这个复阳不是再感染，也不是病毒复发，而是体内残留的病毒片段会被检测出来。三年来，对复阳人群研究发现，他们一般无症状，也没有传染给家人。二次感染是说他这次彻底好了，又接触一个感染者又感染了。这种情况在短期内是很难发生的。人体对于小幅度的病毒变异都有交叉保护能力，免疫力低下的人三个月后才可能会再感染，免疫好的人半年以后才有再感染的风险。如果病毒突然变异，大家再感染的风险都会比较大。比如又感染了另一种病毒、一些新的毒株等，这是另一回事。如果康复后出现“难受”等相应症状，或超过一个月后又检测出阳性，那就要高度怀疑是第二次感染。

对于何时可以返岗，返岗后需要注意什么？李侗曾建议：第一，青壮年发病7天后核酸逐渐转阴，传染性较低。从临床来看，发病7天后大部分轻症患者核酸开始转阴，病毒量也很低，基本不具传染性。第二，体温恢复正常后，再休息3天。一般情况下，体温正常后再过3天，可能咳嗽和鼻塞流涕咽痛的症状明显缓解。当你感觉嗓子疼和咳嗽不再影响睡眠时，就说明身体基本恢复，适合返岗。返岗后，还需要注意：坚持佩戴口罩，不降低防控标准。注意手卫生，咳嗽、喷嚏等礼仪。在食堂不要面对面就餐。

李侗曾强调，如果接触老人、孩子，最好还是慎重一些。如果距离发病不少于10天，同时抗原也阴性，症状也没有，基本上可以放心。（孝金波、崔文睿）