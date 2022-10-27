专家建议：加强老年人群疾病认知 树立积极主动的预防接种观念

国家卫健委公布的数据显示，2035年，60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右，占比将超过30%。由于我国人口老龄化形势日趋严峻，老年人的疾病预防和健康管理也备受关注。对此，浙江中医药大学公共卫生学院副院长、传染病与疫苗研究所所长傅传喜表示，不仅要加强老年人群的疾病认知，提高老年人的预防意识，还要积极树立主动的预防接种观念。

老年人免疫力降低，将面临感染性疾病和慢病双重威胁

随着年龄增长，老年人各个器官机能减弱，代谢速度减慢，会导致机体免疫力下降，罹患传染病的风险显著增加。傅传喜表示，老年人一旦发生感染，例如患流感后容易发生重症并引发身体的并发症。如果不能及时救治，可能会导致严重不良结局如死亡等。如果发生了带状疱疹，所引发的神经痛是非常痛苦的，会严重影响老年人的生活质量。

除感染性疾病的威胁外，老年人还存在共患多种基础性疾病的情况。因此老年人常受到慢性病和感染性疾病的双重威胁。现今正值季节交替，老年人免疫力下降，更要做好疾病预防。傅传喜提出，对于易感人群，预防措施有很多，比如说锻炼身体、注意休息、营养均衡，接种疫苗也非常重要。

预防接种既是利己利人的行为，又是新兴的健康生活方式

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、有效的公共卫生干预措施之一，对于家庭来说也是减少疾病发生、减少医疗费用的有效手段。

“如果将病原体比做入侵的敌人，人体免疫系统如同士兵，非特异性免疫作为免疫系统的第一道屏障如果被突破，则需要疫苗的特异性免疫来解决问题。”在介绍疫苗作用原理时，傅传喜还将接种疫苗比做军事演习，“疫苗扮演‘坏蛋’进入到人体，对人体免疫系统进行训练。当真正病原体来临之时，免疫系统会瞬间激发起成千上万倍的抗体来进行抵御。”

国家卫生健康委办公厅于2019年发布的《老年失能预防核心信息》，明确建议老年人应接种肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗。“目前，我国老年人可接种疫苗包括流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗以及新冠疫苗，对于老年人这既是利己利人的行为，又是新兴的健康生活方式。”傅传喜补充到。

患有慢性病的老年人群更需要疫苗的保护

目前，很多老年人因缺乏对疾病的正确认知，存在对疫苗接种犹豫的现象，患有慢性病的老年人，考虑因素更为复杂，担心接种疫苗会影响日常慢性病的控制。

对此，傅传喜表示，患有慢性病会影响机体免疫，与普通人相比，疫苗接种的效果可能有所下降。但仍然可以提高接种人群的特异性免疫水平，大大降低感染性疾病及其相关并发症的发生风险。许多慢性病防治相关指南都对老年人，尤其是老年慢性病患者的常见感染性疾病的疫苗接种进行推荐，内容涉及常见的流感、肺炎以及带状疱疹。因此，同样鼓励慢性病人接种疫苗。