直播预告：“阳康”后如何调养身体？中医来支招

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为进一步解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端推出人民好医生“健康晚八点”栏目，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。

随着第一波新冠病毒阳性感染者逐渐康复，可能会有人出现乏力、咳嗽、食欲不振、精神状态差等健康问题。为积极应对可能出现的新发感染和感染后的康复问题，2022年12月26日20：00，“健康晚八点”邀请中国中医科学院西苑医院治未病中心/体检科主任张晋，详细讲解“阳康”后该如何科学调理身体，千万不要错过。

专家介绍：

张晋，主任医师，硕士研究生导师，国家中医药管理局传承博士后，第四批全国名老中医药专家周文泉教授学术继承人，入选第四批全国中医优秀临床人才项目，师从国医大师熊继柏教授、全国名中医翁维良教授、全国名中医陈宝贵教授、龙砂学术流派代表性传承人顾植山教授，中国中医科学院中青年名中医，为龙砂学术流派主要传承人培养对象。

中国中医科学院西苑医院治未病中心/体检科主任。中国药膳研究会文化建设专家委员会主任委员；中华中医药学会科普委员会副主任委员；中华中医药学会健康管理分会副主任委员；北京医学会健康管理学分会常务委员；北京中医药学会科普分会候任主任委员。

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