北京已有三家国家中医药出口基地

2022年服贸会开幕在即，传统中医药将继续亮相其中，展示中医药服务贸易发展的新亮点、新成就。北京的中医药资源丰富，汇集了众多名院、名科、名医、名药，具有发展中医药服务贸易得天独厚的条件，并结出了累累硕果。目前本市共有三家国家中医药服务出口基地，分别为北京同仁堂（集团）有限责任公司、中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院西苑医院，在数量上，北京并列全国第一。近年来，本市依托上述基地建设，积极搭建国际综合服务平台、创建中医药服务贸易新场景、探索中医药国际医疗旅游等新模式，持续助力中医药文化走出去。

经过一段时期的发展，本市中医药出口基地建设积累了丰富经验。通过积极推动基地特色发展，指导3家中医药基地形成基地建设方案，实现了错位发展：西苑医院积极组建国家中医抗疫专家组，赴海外运营中医门诊。广安门医院在中西医结合国际跨境远程会诊平台基础上，积极拓展国际咨询、海外直播宣传等新业态新模式，努力将中医诊疗技术辐射全球。同仁堂在不断加速零售终端、中医诊所、医疗中心等境外终端布局的同时，积极打造国际化运营团队，实现人才培养的本土化。

同时，构建基地协调推进机制。如定期召开国家特色服务出口基地协调推进会，由各基地反馈诉求、集智献策、分享经验；由政府部门研究政策、解读政策、回应诉求、做好服务；加强成员间沟通协作，发挥政产学研结合优势，形成工作合力。在基地建设中，本市涌现并总结了一批先进做法，比如“搭建中医药健康养生国际综合服务平台”“产学研一体化打造研究型国际医疗产业转化平台”等。

未来，本市将持续深化中医药服务贸易国际合作。包括重点推进国家中医药服务出口基地建设，发挥国家级服务贸易机构示范效应，带动北京市中医药服务贸易发展。充分发挥首都国际交往优势，利用在京举办的各类国际会议、活动等，进一步深化与“一带一路”沿线国家的中医药服务贸易国际合作。在此基础上，加大中医药服务贸易人才培养力度，为海外培养中医药技术骨干人才，建设中医药国际人才培养基地，重点培养既有中医药专业知识，又能精通外语和相关政策法律的复合型人才。

此外，本市还将进一步强化中医药服务贸易与产业协同融合发展，进一步加强与有关部门的沟通协作，充分发挥首都中医药医疗优势，推进中医药服务贸易与养老、旅游、生态、文化等产业的协同融合发展。

相关实践在持续开展，例如，作为中医药国家队，中国中医科学院西苑医院以2021年入选国家中医药服务出口基地为契机，深入挖掘中医药特色底蕴，完善服务贸易相关制度，创新服务贸易模式，在基地建设方面进行了多项有益探索。比如持续提升国际医疗部服务能力，优化就诊流程，提升就诊体验，改善就诊环境。推出皇家康养为主题的中医药养生旅游路线，打造中医药服务包，推广明星制剂产品。以智慧医院建设、互联网医疗发展为契机，探索中医药海外远程咨询模式，开展线上远程健康咨询、教育累计服务10万人次。