直播预告：视网膜血管病的中医诊疗

视网膜血管病变可造成视力模糊、视力下降、视网膜出血、渗出以及水肿等症状。发病后需要及时干预、及时治疗以避免出现更严重的后果。视网膜血管病好发于哪些人群？患病后会产生哪些不良影响？

8月24日15:00至16:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请邀请到中国中医科学院眼科医院副院长谢立科做客直播间，为大家讲解视网膜血管病的中医诊疗方法，千万不要错过。

专家介绍：

谢立科，主任医师、博士生导师、博士后合作导师、中国中医科学院眼科医院副院长、全国中医药老年眼病防治中心主任，兼任中国中西医结合学会眼科专业委员会等多个学术组织委员。

擅长：眼科显微外科手术及中西医结合治疗眼科疑难病。重点研究视网膜血管阻塞、玻璃体疾病，黄斑疾病及玻璃体手术后视功能恢复。

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