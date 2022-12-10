上海探索创新中医传承模式 名中医领衔成立“学术经验研究工作室”

中新网上海12月9日电 由上海市名中医金义成、朱生樑、张秋娟、沈国权、李斌、张婷婷、李璟担任导师“上海市名老中医学术经验研究工作室”9日在上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(下称：上海岳阳医院)授牌成立。

“上海市名老中医学术经验研究工作室”旨在传承发展中医学术内涵底蕴，继承和弘扬国医大师和上海市名中医学术思想和临证经验。上海岳阳医院方面表示，立足于传承“学术-临床-疗效”这一中医的生命线，积极探索创新中医传承模式与管理机制，在传承发扬各位名中医学术经验的同时，努力培养出一大批德才兼备新一代的中医继承人。

上海是近代中医药发展要地，一大批学术流派在此孕育交汇、传承创新。上海岳阳医院的前身，是建于1952年的上海市公费医疗第五门诊部，人称“五门诊”。这是中华人民共和国成立后由上海市人民政府组建的第一个中医医疗机构。当时的“五门诊”汇集享誉大江南北的海派中医代表人物。在治愈众多疑难杂症的同时，“五门诊”两次向上海及北京新成立的中医医疗机构输送大批中医专家，被誉为“名中医的摇篮”。2009年，上海中医药大学和上海市中医药研究院决定成立“上海近代中医流派临床传承中心”，以传承中医流派。该中心落址于上海岳阳医院青海路名医特诊部，下设流派临床传承研究室、工作室。70年岁月流转，这里中医名家汇聚。

上海市中医药管理局副局长胡鸿毅当日表示，希望上海岳阳医院医院在健康上海、健康中国建设中做出更大贡献。上海市人大教育科学文化卫生委员会主任委员徐建光希望上海岳阳医院切实担负起促进中医药传承创新发展的重要使命；深入推进医院高质量发展。

同日， 上海市人大教育科学文化卫生委员会主任委员徐建光与国医大师严世芸共同为“严世芸国医大师工作室岳阳工作站”揭牌。严世芸是上海中医药大学终身教授，博士研究生导师；曾任上海中医药大学校长、上海市中医药研究院院长、国务院学术委员会学科评审组召集人等。他长期钻研中医各家学说、中医学术发展史、中医历代著名医家的学术思想、创新构建藏象辨证论治体系、中医学方法论、中医心血管疾病临床和基础、高等中医药教育等方面的研究。在中医药国际化领域，严世芸教授致力于中医药的国际标准制定、教育推广和国际交流。自2016年起，他为《世卫中医药术语国际标准》的中英文草案编撰工作担任项目技术总顾问。

在当日举行的中西医结合医院高质量发展论坛主论坛上，中国科学院院士陈凯先、樊春海，中国工程院院士宁光和上海市领军人才、上海岳阳医院院长周嘉等分享了中药现代化和中药创新、转化医学和探索中西医结合高质量发展之路的经验和体会等，他们充分交流当代中西医发展、医院管理前沿成果与观点，及面临的机遇与挑战。(记者 陈静)