国医大师、全国名中医探讨中医发展：前景是守正创新

中新网太原8月6日电 “中医的前景是守正创新。”全国名中医冯五金说。

5日，由山西省卫生健康委员会、山西省中医药管理局主办，山西省中医院·山西省中医药研究所承办的国医大师·全国名中医高峰论坛在太原举办。国医大师李佃贵，国医大师、全国名中医王晞星，全国名中医、岐黄学者毛静远，全国名中医刘光珍，全国名中医冯五金等中医名家通过线上、线下分享名老中医经验，探讨提高中医药临床疗效的方法与路径。

冯五金提出，同一个病人不同的医生治疗效果不同，同一种药物不同的病人服用临床疗效也有不同，这是临床医生的共有经历，而此现象的产生是由于医学思维的不同。

“临床医生一定要建立医学思维。临床医学思维是医生在临床实践中，对被诊治者的诊断、治疗、预后康复和预防等的思维过程、思维活动。”冯五金说，在临床实践中善于发现规律、总结规律、应用规律很重要，这是中医核心的体现。

冯五金认为，中医理论源于中国古代哲学思想、注重整体、强调宏观、辨证论治、体现因人而异、个性化。

“中医延续至今有完整的理论体系和长期的医疗实践，但也应该清醒认识中医的局限性和落后性，中医标准不统一、抽象不具体、形象不客观、经验难共享、疗效难复刻。”冯五金说，中医博大精深，但不应固步自封，守正创新是中医发展的前景。

对于中医的发展，国医大师李佃贵认为，中医是传统医学，更是未来医学。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。李佃贵介绍，中医具有辉煌的历史和深厚的底蕴，1400多年前的《诸病源候论》中就记载了肠吻合术、人工流产、拔牙等手术，说明当时外科手术已达到较高水平。500多年前，中医即开始应用“人痘接种法”预防天花，成为世界医学免疫学的先驱。

目前，中医药已传播到180多个国家和地区，中医针灸已列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，以中医药为代表的传统医学纳入世界卫生组织国际疾病分类代码。

“未来医学的研究方向，不应继续以疾病为主要研究领域，而应以人类健康作为医学的主要研究方向。未来医学的目标，应逐步向预防疾病、维护健康、防止损伤调整。”李佃贵认为，未来医学的标准方向和目的与中医“治未病”不谋而合。

“我们既要继承好、发扬好、利用好前辈留下的宝贵财富，又要创新发展与民众需求变迁相适应的诊疗方法，既要发挥中医的特色，又要提高综合救治能力。”李佃贵说，要打好中医传承保卫战、中西医融合阵地战、中医创新持久战，做忠诚的中医卫士。(完)