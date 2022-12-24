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福建多地增加发热门诊 实施延时服务

2022年12月24日08:57 来源：中国新闻网

　　(抗击新冠肺炎)福建多地增加发热门诊 实施延时服务

　　中新网福州12月24日电 (郑江洛)为进一步方便民众就诊，加强医疗服务，福建多地增加发热门诊(诊室)，实施发热门诊延时服务。

　　从各地发布的通知可见，为缓解市区医疗机构发热门诊压力，23日起，漳州市卫健委在华阳体育馆开设临时发热门诊，为14周岁到65周岁无基础疾病的发热患者提供非急诊的对症诊疗服务。

　　漳州市卫健委称，华阳体育馆临时发热门诊共设置40个诊台，先开放4个诊台，并根据就诊人员情况逐步开放。

　　目前，宁德市发热门诊(诊室)已增至154家；南平市发热门诊(诊室)增至168家。

　　为应对疫情防控新形势，福建正在提升发热门诊服务能力，二级及以上医院较12月7日增加发热门诊204家，发热诊室增加303间；基层医疗卫生机构增加发热门诊(诊室)660家，发热诊室增加749间。

　　截至12月20日，福建全省设置发热门诊(诊室)1482家(间)，其中二级及以上医院发热门诊381家，基层医疗卫生机构发热门诊(诊室)1101家(间)。

　　此外，22日起，厦门市部分发热门诊(诊室)，泉州市部分基层医疗卫生机构发热诊室(门诊)，则实施延时服务。官方发布的通知显示，部分发热门诊服务时间为全天24小时，多个门诊(诊室)周末也可进行门诊服务。(完)

(责编：罗知之、陈键)


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