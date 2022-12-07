发热患者如何就医？国家卫健委详解

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有一些患者一旦发热会选择在发热门诊治疗，他可以接受一些什么样的治疗？具体的接诊步骤是怎样的？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，患者到发热门诊就诊，医生要询问病史，特别是症状、病程，并做医学检查，包括血常规、病原学检测，通过这些检查医生判断是新冠病毒的感染者还是其它疾病。

“同时，发热门诊执行首诊医生负责制，所以对患者的转诊，转到哪些科室、哪些地方进一步就诊，都有一系列的安排。患者到发热门诊去就诊过程中，也要规范戴好口罩，按照医院的工作流程进行看病就医。在发热门诊也要避免与其他人的聚集和接触，减少交叉感染的风险。”郭燕红说。

郭燕红表示，发热门诊是鉴别发热患者是否感染新冠的一个重要场所，因此对医疗机构发热门诊的建设和管理提出了一系列要求。首先，按照发热门诊的设置要求，二级以上医院要做到应设尽设、应开尽开，而且要保证全天候开放。第二，进一步扩充发热门诊区域，增加诊室数量，配齐医务力量，增强发热门诊服务能力。特别是秋冬季，不仅新冠患者有一定的发热比例，同时也是流感高发的季节，所以发热症状的患者就医需求比较大，因此要扩容发热门诊，保障发热患者能够在发热门诊得到非常好的诊疗。第三，要求医疗机构和地方卫生健康行政部门公开发热门诊的地址、电话，让老百姓知道就近的医疗机构哪家设有发热门诊，同时通过电话也能够第一时间获取发热门诊的开诊情况。第四，在发热门诊，通过鉴别一旦发现有阳性感染者，按照分级分类的原则进行下一步救治。