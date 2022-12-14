国家卫健委：针对发热门诊诊疗需求增长迅速的情况 采取了四项措施

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，部分地方存在医疗资源紧张、群众就医困难等情况，请问该如何解决？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示一直在关注这个问题。她说，近一段时期以来，发热门诊的诊疗需求增加比较快，供需矛盾比较突出。但是，普通门诊和住院的医疗服务需求增速比较缓慢，现在相应医疗资源使用率在安全可控的区间。

焦雅辉表示，针对发热门诊诊疗需求比较突出、增长比较迅速的情况，采取了一系列措施。

首先，进一步扩大医疗资源和医疗服务的供给。要求所有的二级以上医院和基层医疗卫生机构都要开设发热门诊或者发热诊室，并大力推进这项工作。据统计，截至12月14日12点，全国二级以上医院开设发热门诊超过了1.4万个，基层医疗卫生机构设置发热门诊或者发热诊室超过了3.3万个。

在增加发热门诊或者发热诊室数量的同时，进一步简化发热门诊就诊流程。绝大多数患者到发热门诊主要是为了开具治疗新冠肺炎相关症状的药品，很多地方也开设了发热门诊的简易门诊，进一步提高服务效率。据地方统计，发热门诊平均就诊时间从最开始的超过4小时已经缩短到40分钟以内。

另外，各个地方的医疗机构也在增加定点医院、亚定点医院，以及二级以上医院重症资源的扩容和改造，三级医院重症床位的增加、设备的配备、医务人员的培训以及可转换ICU的扩容和改造，以上工作都在紧锣密鼓地推进。全国31个省（区、市）都制定了相应方案，并且也安排了资金。

第二，推动分级诊疗。一方面，在城市以医联体为载体，在农村以县域医共体为载体，推动实施新冠肺炎以及其它医疗服务工作的分级诊疗工作。让城乡三级网以及医疗机构落实各自的功能定位。基层主要是实施健康监测，特别是重点人群的健康监测和健康管理；二级医院提供技术、人力各方面的技术支持保障，满足一般诊疗的需求；三级医院重点满足急危重症患者的诊疗需求。通过分级诊疗，构建合理有序的就医秩序。

第三，大力推动互联网医疗服务。通过互联网医疗，根据诊疗方案以及居家治疗指南，为出现新冠症状的问诊患者开具相应处方，通过线下第三方配送提供相应的药品。同时，要求医疗机构提供24小时线上咨询用药指导，以及分时段预约诊疗的服务。通过这样的方式，削减医疗机构瞬时的就诊高峰，减少人员聚集，降低广大人民群众到医院线下就诊发生交叉感染的风险。

第四，不断优化发热门诊、普通门诊以及住院就医的流程。通过优化就医流程，为广大人民群众到医疗机构看病就医提供更大便利。

焦雅辉表示，下一步，将进一步指导各地各级医疗机构不断落实相关的措施和举措，利用多种方式，多措并举，扩大医疗资源和医疗服务供给，更好满足人民群众看病就医需求。