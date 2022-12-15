国家卫健委：正指导各地加快推进发热诊室（门诊）建设

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

对于目前我国基层发热诊室的建设情况，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷在会上表示，随着新冠防控措施的不断优化完善，国家卫生健康委正在指导各地加快推进发热诊室（门诊）建设，通过改扩建发热哨点，购置预制板房等多种方式，加快提高发热诊室（门诊）的设置率。

聂春雷介绍，截至2022年10月底，全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心共建成发热诊室（门诊）1.94万个，占基层医疗卫生机构的45%。另外，建设具有预检分诊功能的发热哨点2.2万个，占比是52%。目前浙江、山东、河南、湖北和新疆生产建设兵团等5个省份建设的发热诊室（门诊）达到90%以上，其他省市也正在加快建设。

一些地方的基层发热诊室（门诊）也已经在发挥很好的作用。聂春雷举例说，北京340多家社区卫生服务中心已经提供正常的发热诊室（门诊）诊疗服务，浙江省基层开设的发热诊室（门诊）已经达到1200多个，基本覆盖城乡基层，为新冠和流感样轻症患者就近看病就医提供了方便。

聂春雷指出，加强基层医疗卫生机构发热诊室（门诊）的建设，是落实预检分诊、开展分级分类救治、防止交叉感染的重要措施。

《新冠重点人群健康服务工作方案》提出，加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室（门诊）建设进度，2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。

“实际上发热诊室（门诊）特别是基层发热诊室（门诊）不是很复杂，有些地方是用一两间板房，在相对独立的区域设置。但是有条件的地区，最好还是要按照标准建。只要地方政府重视，我想这个目标是可以实现的，能够有效提高基层医疗卫生机构对发热患者的接诊能力。”聂春雷说。