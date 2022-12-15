国家卫健委：北京已有340多所社区中心开设发热诊室

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，此前社区工作者和基层防疫人员主要承担了感染者转运、隔离、生活保障等工作。在新疫情形势下，更多符合条件的感染者居家治疗，基层防疫工作的职责和任务是否发生了转变？

对此，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，疫情防控措施作了优化调整，基层防疫工作也要发生相应的变化。主要是从过去的早发现、早隔离，重点防感染，向实施分类分级的健康服务和医疗救治转变。

一是要摸清底数。社区（村）和基层医务人员要通过多种途径，对合并基础性疾病的老年人摸清底数。同时，像孕产妇、儿童等人群，过去也都管理服务到位了，所以现在重点服务对象是老年人，特别是合并基础病的人数还不是很清楚，要先把他们的底数摸清。

二是要进行分类。摸底登记的重点人群，实行分类分级健康服务。根据疾病的严重程度、新冠病毒疫苗接种情况和感染风险程度等分为三类，即重点人群，就是高风险人群；次重点人群，就是有一定风险的人群；还有一般人群，就是低风险人群。根据分类不同，通过线上线下，提供多种方式的健康指导、健康监测、随访，指导抗原检测，指导对症用药，重点就是给他们提供医疗方面的服务。

三是要落实分级救治。要创造条件，在乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置发热诊室，应开尽开。北京现在已经有340多所社区中心都开设发热诊室，提供发热患者接诊服务。要落实首诊制，为新冠疑似症状患者提供诊疗、用药服务。社区（村）及基层组织要广泛开展动员宣传，协助健康教育、就医、购药送药等服务保障，目的是让适合居家的无症状感染者或者轻型患者能够得到相应的康复和用药指导。