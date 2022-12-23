四川成都：发热门诊应开尽开、应设尽设

四川成都22日举行疫情防控新闻发布会。记者获悉，成都当前疫情形势已出现一些积极变化：全市发热门诊日接诊量已由最高峰的4.2万人次下降至1.8万人次；互联网医院新冠诊疗量已由每日的4800余人次降到2900余人次；基层医疗卫生机构24小时电话咨询量已由每日的8000余人次下降到6000余人次。目前，成都医疗机构医疗服务有序，重症救治能力配足到位，老幼病残孕等重点人群就医能够得到保障。

12月8日以来，成都涉疫药品销售成倍增长，12月12日达到峰值（约70万盒），超过日常销售水平（约13万盒）的5倍。随后逐步回落，目前日销量基本稳定在20万盒左右，除布洛芬、对乙酰氨基酚等退热止痛类的品种外，涉疫药品的总体供应能力正在向正常水平靠近。

近一段时间以来，成都积极推进发热门诊（诊室）建设，坚持应开尽开、应设尽设，不断提升接诊效率。目前，全市共设置300家发热门诊，302家发热诊室和哨点。12月1日以来，40余万发热患者就医需求得到有效满足。

为进一步方便新冠感染者就医和咨询需求，成都公布了基层公益性医疗卫生服务机构新冠就医咨询电话，每天24小时不间断提供咨询服务；公布了3000余支家庭医生团队的电话号码，通过“网格长+家庭医生团队长”相结合的方式，累计提供抗原检测指导、健康监测、健康咨询、用药指导等健康管理服务37万余人次。同时，全市组织社区工作者、家庭医生等力量，对辖区内患有心脑血管疾病、慢阻肺等疾病的65岁及以上老年人进行摸底，建立专门台账进行重点管理。截至12月20日，全市共调查295.68万人，调查完成率达到100%。

当前，成都正积极推进老年人新冠疫苗接种。全市规划设置接种点位323个，组建流动接种队190余支，通过设立绿色通道、开设接种专场、启用流动接种车、开通爱心专车往返接送、组织志愿者陪护等多种方式，方便老年人接种新冠疫苗。截至12月20日，全市60岁以上老年人已有312万余人完成全程接种，275万余人接种加强针。