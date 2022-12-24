三类人群如何应对新冠病毒感染

呼吸系统疾病、心血管疾病和肿瘤患者是新冠肺炎的脆弱人群。这三类人群如何应对新冠病毒感染？国务院联防联控机制组织权威专家——北京协和医院呼吸与危重症医学科副主任徐凯峰、中国医学科学院阜外医院心内科主任医师张健、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科主任医师王燕进行解答。

呼吸系统疾病患者要控制好基础病

“新冠病毒主要累及呼吸道或肺部，所以患呼吸系统疾病的人群容易受到更多伤害，发病可能会更严重。”徐凯峰说，呼吸系统疾病主要有慢阻肺、哮喘、支气管扩张、肺纤维化等疾病。这类患者是新冠病毒感染、流感等疾病的高危人群，要引起高度重视。

徐凯峰表示，呼吸系统疾病控制得不好，感染新冠病毒后，出现重症的风险会增加。“控制好基础疾病，感染后虽然会对身体产生损伤，但没那么可怕，通过积极治疗，能够康复。”

呼吸系统疾病患者感染后出现什么症状需要及时就医？徐凯峰说，大部分人感染后，并不需要去医院，在家里好好休息也能康复。感染者要时常关注自己的血压、血氧饱和度和病情变化，如果出现大波动，就要考虑去医院就诊。以血氧为例，正常的氧饱和度应该在95以上，如果低于95，就出现了血氧下降，如果低于90或者血氧饱和度下降超过4，就比较紧急，需要及时送医院救治。

家人或陪护人员也要关注患者的健康状态。徐凯峰说，首先要注意患者呼吸是否比平时更快，是否出现呼吸困难，再结合血氧数据判断。其次，要注意患者的精神状态，如果出现萎靡不振，尤其是高龄老人，要及时送医。

心血管疾病患者需坚持服药

“冬春季是心血管病的高发季节，患者容易发生血压升高、心绞痛、心梗、心力衰竭等症状，同时也会因为合并一些感染诱发疾病。”张健说，患者感染新冠病毒、流感病毒等，均有可能诱发或加重心血管病。

张健提醒，心血管疾病患者感染新冠病毒后一定要照旧吃治疗基础疾病的药物，比如心脏病药物、降压药等，不能因为感染新冠病毒而停药。

心血管疾病患者需坚持服药，是否会与服用治疗新冠症状的药物产生冲突？张健表示，心血管病用药因为需要常年服用，副作用比较小，感染新冠病毒后坚持服用不会对身体产生明显损害。对症治疗新冠病毒的解热镇痛和治疗咳嗽的药物，多与原有的基础药物没有明确的相互作用。对于一些患者需要服用治疗新冠肺炎抗病毒的药物，一方面要根据医嘱服用，另一方面要注意看药物的说明书，了解禁忌症，看是否与基础药物相冲。

张健说，感染后症状比较严重，比如发烧很厉害，原有基础病的症状，如气短、胸痛、心慌等出现加重，要及时送医。这一点年轻心血管疾病患者要特别引起重视。

肿瘤患者优先治疗新冠

“肿瘤已经治疗得很稳定的患者，由于处于无肿瘤阶段，感染新冠病毒后的治疗与普通人没有太大区别。”王燕说，正在罹患肿瘤的患者，感染后容易往重症方向发展。

“患者在抗肿瘤治疗过程中，如果感染了新冠病毒，建议暂停抗肿瘤治疗，如化疗、放疗、免疫治疗等。”王燕说，靶向治疗的副作用相对小一些，对患者的影响相对比较轻，如果是新冠肺炎轻症，可以不用暂停。化疗、放疗、免疫治疗最好暂停一下，因为轻症治疗1至2周就能恢复，不会影响抗肿瘤治疗。

“新冠肺炎重症的肿瘤患者应该以治疗新冠为主。”王燕表示，等患者恢复后，再考虑抗肿瘤治疗。

肿瘤患者也需服用一些药物，是否会与对症治疗新冠的药物冲突？王燕说，抗肿瘤口服的药物大多数为靶向药和口服的化疗药物，大多数经肝肾代谢，一定要看药物说明书，要注意与治疗新冠的一些抗病毒药物是否有冲突。如果有冲突，要在医生的建议下正确服用。普通的新冠对症药物，比如解热镇痛和治疗咳嗽的药物，不会有冲突。

“肺部肿瘤引发的症状是渐进式的，大多数不会在一两天内突然出现一些症状。”王燕说，如果患者感染新冠病毒后，突然出现咳嗽、气短、缺氧加重，有发生重症的风险，一定要尽快就医。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 04 版）