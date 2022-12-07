国家卫健委：已要求县级以上医疗机构加强新冠治疗药物准备

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，目前，对于新冠患者有哪些治疗手段？医疗机构治疗新冠患者的药品储备与保障情况如何？家庭出否需要储备药品？特别是有老人和孩子的家庭，建议储备哪些种类的药品？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，奥密克戎变异株的传播速度快、传染性强、传播也比较隐匿。但是，随着病毒的变异，绝大多数的感染者是轻症和无症状感染者，重症的比例是比较小的。

郭燕红介绍，对于新冠病毒感染者，首先的治疗就是对症治疗。有一部分患者会发热、咽痛、咳嗽，对于这些症状，主要是对症治疗，比如给一些退热药，还有一些止咳化痰的药物。

第二，抗病毒药物。对于普通型或者有进展为重症风险因素的患者，可以尽早地进行抗病毒治疗，以减少向重症的转化。但抗病毒的药物一定要在医生的指导下来服用。

第三，在疾病的治疗方面，中西医结合、中西医并重也是非常重要的。中药在病毒性感染治疗过程当中有着独特的优势。

第四，在治疗新冠的同时，也要特别关注基础性疾病的持续治疗。比如糖尿病、高血压这些患者，日常的治疗是不能间断的。

郭燕红指出，相关的药物在新冠治疗过程当中是不可或缺的，国家卫生健康委已经要求县级以上医疗机构，要加强对这些对症治疗的药物以及抗病毒药物，包括中药、西药等药物，包括抗原试剂，进行一定的准备。

同时，通过分级分类的救治，有很多感染者会选择居家治疗的方式，所以国家卫生健康委要求基层的医疗机构，还有药品零售网点等也要做相应的准备，这样来保证药物的可及性。

“没有必要去囤积和抢购药物。”郭燕红提示，随着整个工作的部署，无论是在药品销售网点，还是在医疗机构，这些药物是充足的。