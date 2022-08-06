中国科大团队发现肿瘤免疫治疗新潜在靶点

中新社合肥8月5日电 记者5日从中国科学技术大学获悉，该校生命科学与医学部周荣斌、江维教授团队与转化医学与创新药物国家重点实验室唐任宏团队合作，发现肿瘤免疫治疗新潜在靶点。

《科学》(Science)杂志4日在线发表了这一研究成果。

肿瘤免疫治疗已成为继手术治疗、放疗和化疗之后的第四大肿瘤治疗方法。肿瘤对免疫系统的抑制是其逃避免疫系统监视的重要原因，肿瘤免疫检查点治疗在一定程度上可以“逆转”免疫抑制并取得了较好的治疗效果，但临床响应性还比较低，目前只有20%左右的病人从这种方法中获益。因此，需要进一步揭示肿瘤免疫抑制机制并寻找新的免疫治疗靶点和策略。

在这项研究中，研究人员通过构建不同的肿瘤模型研究神经应激感应中枢在肿瘤免疫中的作用，发现了下丘脑-垂体轴及其产生的激素α-MSH，可以通过其受体MC5R促进髓系造血和免疫抑制性的髓系细胞产生，从而促进肿瘤生长，MC5R有望成为一个潜在的肿瘤免疫治疗新靶点。

最后利用临床标本，研究人员发现非小细胞肺癌和恶性头颈癌患者血清中α-MSH浓度显著升高，并与外周血中的髓系免疫抑制细胞比例呈正相关。

审稿人认为，该项工作“非常有意思”“有很强的创新性和临床相关性”“能够提供潜在的新的免疫治疗途径”。

周荣斌表示，下一步，团队一方面将继续筛选和鉴定机体感应损伤/应激信号的新型免疫受体，揭示其免疫和疾病机制；另一方面将围绕MC5R等靶点，发展具有免疫干预功能的治疗性药物。