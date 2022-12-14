国家卫生健康委：未接种疫苗人群要适度锻炼

人民网北京12月14日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，当前我国全人群新冠病毒疫苗完全接种率已超过90%，但是少部分群众因慢性疾病处于急性发作期而无法接种疫苗，对于这部分人群，将如何做好健康服务，减少其重症或者死亡的风险？

对此，国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明表示，对于少数群众因各种原因确实无法接种新冠病毒疫苗的情况，国务院联防联控机制综合组研究印发了《新冠重点人群健康服务工作方案》，主要提出两方面的明确要求：

一方面，要求基层医疗卫生机构加大对广大居民关于新冠肺炎相关知识的宣传，特别是个人要形成良好的生活卫生习惯。如外出回家第一件事要做好手卫生；少聚集；家庭内部要及时做好环境通风，对物表可适当进行消毒处理；个人可以做适度运动，在气温上升之后，到户外进行适度锻炼；保证合理均衡膳食。总而言之，个人要保证良好的免疫状态。

另一方面，即使感染了新冠病毒，也无需恐慌。可以根据相关指南居家隔离治疗。当出现重症情形时，及时到相应的医疗机构就诊。

“在疫情救治中，我国卫生服务体系已形成了一套实践证明行之有效的救治方案。通过中西医结合，对症治疗，多学科诊疗，相关治疗可以做到同质化、规范化，可以有效减少重症的发生或者死亡的风险。”高光明说。