加强中西医结合水平 提升中医特色专科诊疗能力

“中医医院皮肤专科建设要在坚持中医特色，提升中西医结合诊疗能力的同时保障‘专科有专病，病有诊疗方案’”。近日，广东省佛山市中医院院长何明丰、皮肤科主任莫慧芳做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列栏目，结合该院特色和经验，围绕主题进行交流分享。

何明丰介绍，近年来，佛山市中医院坚持“以人民健康为中心，以社会需求为导向”的医院发展战略，在医、教、科、防、管全面规划部署，按照“建高地，育名医，补短板，强专科，推创新，兴科教，扬文化，保发展”的建设思路，持续推动医院及中医药事业高质量发展。在2021年度三级公立中医医院“国考”中，佛山市中医医院获评全国中医系统的A+级，连续4年占据全国公立中医医院第一方阵，位列全国532家公立中医院中的第23名。

“在医院推进高质量发展过程中，我们探索出了一些创新做法。”何明丰说，一是通过制度创新明确建设思路，全面规划部署，提出“充分发挥中医药优势、中西医并重，格局国际化、规模集团化、技术领先化、运营精益化，致力于打造一所院院（医院与医学院）合一的研究型高质量发展的智慧型中医医院”的发展目标。二是推进技术创新，通过大力研发和发展医疗新技术，积极巩固和促进原有优势学科的行业领先地位，不断形成新的技术特色。三是推进模式创新，如推广MDT多学科诊疗模式、大力推进院前医疗急救网络建设、推行日间手术，探索“无痛病房”等。四是进行管理创新，以精益管理实现卓越运营，以优化薪酬分配调动员工积极性，以培养人才队伍促进中医药传承创新发展。

何明丰认为，公立医院要实现高质量发展，学科建设是重要抓手。佛山市中医医院从做好顶层设计、加大投入力度、打造人才队伍、立足科研创新、开展高新技术和实施精益管理等六个方面进行发力，探索出佛中医专科建设的相关经验。“如佛山市中医院皮肤科经过多年探索，根据疾病谱的变化，结合中医特色内外用药，在提升常见病治疗水平的基础上，不断拓展皮肤疑难病、激光美容等诊断治疗方法。”何明丰说。

莫慧芳认为，皮肤专科建设，关键要保障“专科有专病，病有诊疗方案”。持续做好专科建设，该科有以下几点经验：一是进行特色专科建设，打造专科品牌。做实做好现有专科专病，持续打造优势病种，向省级特色或重点专科迈进，打造中西医结合的皮肤专科品牌。二是开设抗衰老专科，满足不同年龄群体健康美丽的需求。结合养生保健的汤方、膏方、外治法，充分发挥中医药内外调养的传统优势。在医美技术方面，开展美容手术、注射美容、中医特色祛痘等美容项目，打造佛山地区中西医结合特色美容品牌。三是强化在岗人员专病化发展，落实“一人一特长、一病一方案”原则进行培养。开展师带徒、走出去请进来的方式，发扬名医传承工作室的品牌效应，打造骨干人才培养平台，不断提升医务人员中西医结合诊疗水平。四是引进国医名医，学习传承名医的宝贵经验，提升中医诊疗水平，不断推进国内、国际交流。五是加强互联网医疗建设，加强患者科普教育工作，加强慢病管理工作，不断提升服务能力。