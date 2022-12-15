直播预告：助力专病专科建设发展

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月16日14:00，佛山市中医院院长何明丰、皮肤科主任莫惠芳将以“助力专病专科建设发展”为题进行交流和探讨。

专家简介：

何明丰，主任医师，教授，博士研究生导师，佛山市中医院院长、党委副书记。广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人，广东医院优秀管理干部，佛山市最美科技工作者。中国民族医药学会精准医学分会会长，中国医师协会中西医结合分会急救专家委员会副主任委员，中国中西医结合学会急救专业委员会委员，广东省中西医结合学会急救专业委员会副主任委员。

莫惠芳，佛山中医院皮肤科科主任，广州中医药大学教授，中医皮肤主任医师。广东省优秀中医药人才，广东省首批师承项目指导老师。广东省中医药学会皮肤分会常委、广东省中西医结合学会皮肤分会常委。从事皮肤科医疗、科研、教学工作30余年，积累了丰富的临床经验。擅长运用中医药、西药、中西医结合治疗多种急慢性皮肤病、性病。

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