儿童感染新冠病毒如何用药？如何护理？儿科专家这样建议

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。当前，各地仍有散发疫情。儿童感染新冠病毒会有哪些症状？如何用药？又该如何护理？就此人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院感染科学科主任许红梅教授。

许红梅介绍，儿童感染新冠病毒后，轻症多表现为上呼吸道感染，一半以上患儿感染后有发热症状，伴咳嗽、鼻塞、流涕、咽部不适等。从目前医院接诊情况看，以发热来就诊的儿童居多。

“若孩子感染新冠病毒后无症状或轻症，建议居家隔离及治疗。” 许红梅说，家长应密切观察孩子的精神状态，监测体温，关注其病情变化。发热一般持续2至3天，热退后精神好转。

许红梅提示，儿童感染新冠病毒后，家长不要太过惊慌和焦虑，但需观察病情变化。

若孩子体温较高时可服用退热药，2月龄以上儿童选用对乙酰氨基酚，6个月以上的儿童选用布洛芬或者对乙酰氨基酚，任选其一服用。不能同时使用两种退烧药。药物降温同时可辅助物理降温，用温水擦拭孩子颈部、腋窝、大腿根部等部位。另外要多休息，多喝水。观察发热及服退热药退热后，孩子的精神情况。孩子发热时通常精神不好，服退热药降温后，如果精神好转，继续观察；如果精神仍无好转，请到医院就诊。

患儿出现早期干咳、轻微咳嗽，无需用药，多饮水。咳嗽频繁痰液黏稠，可服用止咳化痰药，轻拍背部以辅助痰液排出。晚上睡觉鼻塞，可用生理盐水洗鼻。

患儿饮食以清淡、易消化食物为主，适当补充蛋白质，少食多餐。呕吐、腹泻者口服补液盐以预防脱水，口服益生菌调节肠道。

出现哪些情况要及时带孩子就医？许红梅提示，儿童发热2天后高热不退（≥38.5℃），精神状态差，活动量明显减少，烦躁不安且不能安抚，食量明显减少，面色不好，咳嗽加剧，呼吸急促，唇周发绀，抽搐，头痛，四肢无力，皮疹，腹泻较剧，明显呕吐或尿少等表现，应前往医院就诊。有基础疾病的儿童、3月龄以下婴儿出现发热，应尽早到医院就诊。

制图：实习生赵嘉欣