嘉兴市第二医院：以多学科诊疗促专科发展 

“促进不同学科间联合诊疗，积极引进优质人才、项目，根据基层需求提升区域同质化水平。”近日，浙江省嘉兴市第二医院院长陈刚、皮肤科主任张建平做客人民健康推出的“专科促高质量发展”系列节目，就提升专科能力与皮肤专科建设相关话题进行交流和分享。

强化专科 将患者留在本地

陈刚说，推进公立医院高质量发展，促进分级诊疗落地，就要求公立医院提升专科建设能力。近年来，专科能力指数、医疗质量指数等多项指标要求为公立医院高质量发展提供了衡量指标和具体目标。嘉兴市第二医院结合群众就医需求，针对“一老一小”“一急一慢”，围绕老人、儿童、急病和慢病等重点方面推进专科建设。专科高质量发展离不开人才，医院积极引进人才，打破常规绩效制度，为优秀人才搭建良好的事业发展平台。在研究项目、深造学习等方面给予经费支持，鼓励中层干部进修学习，开拓管理思路，促进新项目的引进与落地。

“专科能力建设要有‘量’，要有足够的病例支撑。”陈刚介绍，近年来，嘉兴市第二医院积极提升专科能力，希望能将更多患者留在本地。为患者提供便捷医疗服务的同时，也助力推进专科的建设与发展。嘉兴市第二医院除了积极引进新技术、新项目、新设备外，也将上海、杭州等周边城市的优质医疗资源进行引入，邀请专家进行诊疗技术指导、学科建设规划、远程同步业务学习等相关活动。

统筹发展 加强亚专科建设

“随着专科细化程度的逐渐提高，专科内又分出了很多亚专科。”陈刚认为，一些医生在提升“深度”的同时“宽度”就会随之减少，尤其是当涉及跨领域时，其“知识面”可能会出现不够的情况。对此，嘉兴市第二医院通过开设MDT（多学科诊疗）门诊，以疾病系统作为整合依据。以消化系统诊疗中心为例，将消化内科、肝胆外科、胃肠外科、肛肠外科等科室聚集在同一区域，并积极推进不同学科间的交叉联合诊治，不仅为患者提供了更加便捷的医疗服务，也促进了专科建设与发展。

在皮肤专科建设与发展方面，张建平提到，皮肤科虽然是相对独立的学科，实际上也与其他专科疾病密切相关。皮肤专科的建设更应该综合发展，积极开展多学科诊疗，加强亚专科建设，将综合性皮肤专科做大、做强的同时，也要加强精细化管理，统筹发展，精准施治。

关注需求 提升医院诊疗能力

“我国医疗资源分布不均，基层医疗机构服务能力有限。每家医疗机构的医务工作者的学历背景、实践机会都不尽相同，这也是同质化建设中面临的痛点。”陈刚认为，要促进不同医疗机构间的深入交流，推动医疗机构间数据互通与标准一致，定期与基层医疗机构开展业务学习，推进临床路径和单病种质控。只有数据互通、标准一致才能真正实现区域内不同层级医院专科的同质化发展。

陈刚认为，推进医联体建设，要详细了解基层医联体的需求是什么。针对基层群众的医疗需求，重点聚焦常规疾病、慢病管理以及高度时间依赖性疾病诊疗能力的提升。嘉兴市第二医院通过数字化改革的方式，搭建了数智城市医联体急危重症协同救治平台，将上级医院与医联体医院间的数据和抢救室信息进行打通，让上级医院医生能够在第一时间远程实时、精准为患者进行救治。