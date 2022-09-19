朱振刚：加强专科建设 提升呼吸疾病防治水平

加强呼吸等临床专科建设与推动公立医院“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变是推动公立医院高质量发展的重要内容。天津中医药大学第一附属医院呼吸科主任朱振刚近日做客人民健康“加强临床专科建设推进公立医院高质量发展”节目时表示，呼吸系统慢性疾病是我国常见疾病，加强呼吸专科建设，对推动呼吸慢病管理水平的提升十分重要。

“提升呼吸系统疾病的防治水平首先需要加强呼吸专科建设，以专科发展带动诊疗水平和服务能力提升。”朱振刚认为，中医院和中西医结合医院的呼吸专科建设应该走中西医结合的道路，天津中医药大学第一附属医院一直以来致力于探索呼吸系统疾病的中西医结合治疗，取得了一些经验。

“中西医结合发展需要两条腿走路，偏费中医或西医都是不全面的，应该走平衡发展的道路。”朱振刚介绍，作为中医医院，天津中医药大学第一附属医院呼吸科从上世纪90年代起，便开始运用支气管镜、呼吸机、重症监护等技术，探索中西医结合治疗疾病的方法。

朱振刚建议，呼吸专科的中西医结合发展，一方面要推动中西医在理论研究、治疗进展、成果转化等方面的有机结合，如通过现代的医学技术去不断论证和解释中医理论，让中医传统理论内涵与现代医学技术进行更好地融合；另一方面要加强人才培养，既要注重中医学术经验的继承与发展，又要加强对现代医学技术的培训，同时要发挥好学科带头人的作用，带动学科发展与人才的培养。

“提升呼吸系统疾病的防治水平是一个重大社会课题，需要加强全方位的管理。”朱振刚提出，要从全社会、全方位、全人群、全周期四个维度来加强呼吸慢病管理，通过动员全社会力量，利用多技术手段开展科普宣传，覆盖所有人群，提升疾病认知，倡导健康生活方式，强化呼吸慢病患者全过程疾病管理观念，提升呼吸慢病管理水平。