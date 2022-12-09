国家中医药管理局：二级以上中医院都开设了新冠肺炎中医康复门诊

人民网北京12月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，新冠肺炎疫情防控有了进一步优化。在当前阶段，应该如何利用好中医药的特色优势？

“走小步，不停步。国家在不断优化我们的防控措施，中医药系统也要主动识变应变，要更好地适应疫情防控的需要。”国家中医药管理局医政司司长贾忠武表示，经过近三年的努力，我国增强了防控本领，也总结了一些很好的经验，可以说是做到了“四有”——有机制、有体系、有队伍、有药物。“四有”为中医药更好地发挥特色优势提供了坚实的保障。

贾忠武介绍，有机制，就是健全了中西医协同疫情防治机制。近三年的疫情防控充分说明，坚持中西医结合、中西药并用是行之有效的、十分重要的宝贵经验。

有体系，就是构建了新冠肺炎的分类救治体系。建设了35个国家中医疫病防治基地，全面加强中医医疗机构发热门诊感染性疾病科、肺病科等重点科室的建设，一些综合实力强的医院，也提升了“平战结合”的能力，三级以上的中医院都开设了发热门诊，二级以上的中医院也都开设了新冠肺炎中医康复门诊。

有队伍，就是锤炼了一支中西医兼通的防治疫病的队伍。已经建立了35个国家中医疫病防治队伍和33个国家中医紧急医学救援队伍，成立了中医疫病防治和紧急医学救援专家委员会，在疫情大战大考中，锤炼了一支高水平的中医疫病防治专家队伍。

有药物，就是不断优化方案，并推出有效的方药。既有临床已经验证过有效的中医药方药，也有针对变异毒株的诊疗方案。特别是在明显减轻发热、咳嗽、咽痛、乏力、气喘等症状方面，中医药有丰富的经验，也有很好的疗效。对于老年人、儿童等重点人群，也形成了有针对性的中医药治疗方案。