湖北省十堰市太和医院：强化医院管理 结合特色制定专科发展方向

“各个专科要根据自身特点，制定发展目标、发展方向、发展路径以及制度和规范，找准定位，协调发展。”湖北省十堰市太和医院党委副书记、院长唐以军近日做客由人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目。他提出，要根据不同学科特点制定学科发展方向与战略，强化人才培养，转变管理理念，将群众需求作为技术创新和临床研究的出发点，以高质量党建促进公立医院高质量发展。

制定专科发展方向 强化人才培养

“学科发展首先要制定发展战略或方向。”唐以军说，各个专科要根据自身特点，制定自己的发展目标、发展方向、发展路径以及发展过程中的制度和规范此外，也需要根据学科实力强弱、人才激励建设等相关内容对学科进行分类建设，给予相应支持。对于前景较好的专科，可以适当加大支持力度，打造品牌专科。而对于随着疾病谱变化，发展规模逐渐萎缩的专科，也要在满足大众就医需求的同时在规模上进行调整。在学科建设模式方面可以采取“院中院”的建设模式，搭建优势学科群。比如，十堰市太和医院通过建立神经疾病诊疗中心，将神经内科与神经外科纳入一体化发展建设中，不仅促进了相关学科实力和资源融合，也有助于新业务和新技术的开展，在改善救治流程，提升危重症患者救治能力方面也发挥了积极作用。

专科建设核心是人才队伍的建设。唐以军说，要注重提高专业人才队伍待遇，秉持多劳多得、优劳优得的薪酬分配原则，调动一线专家和人才的工作积极性。在职称晋升、改革方面对人才予以相应激励，破除“四唯”模式，对特殊人才给予特殊优惠。加强专科技术人员能力建设，开展分类、分层的针对性培训，提高培训效果。十堰市太和医院积极引进高层次人才，加强卓越人才培养，派遣业务骨干到国外进行研修学习，以“年薪制”的方式吸引更多人才落户，并为对医院有感情的博士在外出进修学习期间进行生活补贴，通过多种方式吸纳人才、留住人才。“从感情留人、待遇留人、平台留人方面把人才培养好、引用好、使用好。”

促进科研成果转化 加强技术创新

“技术创新要以符合群众医疗需求为出发点。”唐以军说，技术创新是促进专科建设和发展的重要方式，能有效解决患者需求问题，费用适宜且安全是在技术创新中需要重点考虑的问题。要瞄准技术前沿，加强技术引进和创新，定期梳理已掌握的新技术，增补特色技术，补充短板技术，加强专业技术团队培养，注重相关研究成果转化，促进医院技术实力的提升。

“很多临床专家由于侧重临床工作，没有更多时间在科研上，也是很多医院出现科研短板的原因。”唐以军说，研究成果要真正应用临床仍然有一段距离，要将医学院的研究能力与医院临床技术深入结合，十堰市太和医院出台了“基础+临床”合作团队立项计划，鼓励临床医生围绕临床需求发现问题，通过“基础+临床”合作研究的方式，围绕临床需求开展技术攻关，充分利用临床素材和科研材料，让研究更有价值，从而促进专科建设与发展。

党务与业务融合发展 转变管理理念

“公立医院的高质量发展不仅仅包括专科建设与技术进步，也包括医院管理。”唐以军说，要注重管理理念的提升，积极借鉴和吸取精益管理、卓越绩效管理、精准管理等先进管理模式和经验做法，转变管理理念，调整管理策略，提升医院医疗质量和服务能力。在做好常规医院管理质量以外，在技术准入、医院安全管理等方面也需聚焦全过程质量管理，从决策层、控制层、执行层等多个层面发现医院发展中存在的问题，做到真问题真解决。尤其是对于医疗一二级不良事件问题需严格督导，在医院推行预防性管理，进一步减少医患伤害。

加强和创新公立医院党建工作，党建引领公立医院高质量发展也是公立医院高质量发展的要求之一。唐以军说，创新开展党建主题活动是促进党务与业务融合发展的方法之一。他认为，可以从党部职工管理办法方面着手，将业务、管理、人才建设、思想状况等支部考核内容与党建业务相融合，以积分考核方式，量化考核指标，进一步推动一线工作成效。十堰市太和医院围绕专科建设年主题，实施专科建设，落实专业技术提升，转变服务和科研理念，充分发挥党员先锋模范作用，以党支部建设为抓手，加强党建工作的同时也促进了医院的建设与发展。