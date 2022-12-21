当务之急仍是保障好群众的就医用药

本报北京12月20日电 （记者王美华）国务院联防联控机制20日召开新闻发布会，介绍重点人群医疗服务有关情况。

“当前，疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，要重点强化农村地区疫情防控和健康服务工作，摸清重点人群健康情况，明确和畅通转诊“绿色通道”，乡镇卫生院发热诊室要“应设尽设”“应开尽开”，村卫生室要做好开药和随诊服务。

“虽然奥密克戎变异株与既往流行的新冠病毒相比，致病力有所减弱，但感染奥密克戎变异株还有患上重症和死亡的风险，且在各个年龄段都有体现。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前已有多项研究显示，与完成全程或加强免疫接种新冠病毒疫苗的人相比，未接种疫苗人群的住院风险或重症风险和死亡风险比较大，其中也包括青少年和成人。建议没有接种疫苗的还是要去接种疫苗，没有完成加强疫苗接种的要尽快完成加强疫苗接种，把风险在各个年龄段降到比较低的程度。

针对婴幼儿感染新冠的问题，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，2个月以上6个月以下孩子可选择的退热药物只有对乙酰氨基酚，2个月以下孩子不能口服退热药，建议包括新生儿在内的2个月以下的小婴儿一旦出现发烧，要及时送到医院。

“尽管奥密克戎传染性很强，感染后大部分是自限的，致病力或严重程度较低，但是我们不主张或者不建议故意去感染。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前奥密克戎致病力虽然明显下降，但感染后仍然有一部分病人出现临床症状，会严重影响生活质量和正常的工作。

感染新冠后能否自行服用新冠特效药？王贵强表示，对重症高风险人群进行早期干预，第九版诊疗方案推荐了几种抗病毒药物，包括单克隆抗体、奈玛特韦和阿兹夫定，这些抗病毒药物早期使用都可能减少重症发生，缩短病程、缩短病毒的排毒时间。需要强调的是，这些药物要在医生的指导下使用。

如果“复阳”了还会传染吗？王贵强介绍，“复阳”应该叫再检出，关于“复阳”以后的危害性和传染性的问题，既往做了很多研究，从危害性来看，“复阳”的人群基本没有症状，只是核酸阳性，也有个别人会出现咳嗽、不适等残留症状。总体来看，“复阳”是新冠病毒感染相对常见的一种情况，传染性是极低的，不必恐慌。