战疫，守护14亿多人的生命方舟

三年，全球多轮新冠病毒变异、流行。

应急救治阻击战，疫情防控常态化……三年来，中国的医疗卫生体系经受了一波又一波考验，逐步拥有了有效的诊疗技术和药物，全人群疫苗完全接种率超过90%，分级诊疗体系不断优化推进……14亿多人的生命方舟，他们奋力守护！

救治病患：拧成一股绳，用生命赴使命

没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。

武汉抗疫，新中国成立以来规模最大的一次医疗力量调遣——346支国家医疗队、4.26万名医务人员、900多名公共卫生人员奔赴前线，他们打赢了“武汉保卫战”。

焦建辉来自应急总医院信息管理中心，出身药学专业的他和作为护士的妻子李红梅一次次冲到抗疫一线。他说，“抽调”是这三年他们家的高频词，每次“抽调”都情况紧急，每次“抽调”都是“硬仗”。

一场接一场“硬仗”的背后，是每一位医护人员白衣为甲、奋不顾身的奉献。

上海市公卫中心呼吸与重症医学科副主任张晓林介绍，今年上半年，公卫中心几乎每天都在抢救病人。重症护士每天工作8个小时，分时间段为患者注入胰岛素、抗生素、升压药、镇静剂、营养液，并根据患者的生命体征变化随时调整用药。“我们是守护重症患者的最后一道防线，再累再难也一定要扛住。”张晓林说。

一道道口罩勒出的印痕，一个个彻夜忙碌的身影，拼接出护佑生命的动人长卷。三年来，正是千万医疗卫生工作者超常负荷的坚守，让我们在一次次与病毒的鏖战中化险为夷。

“发热门诊有一个广泛前壁心肌梗死的患者，年龄67岁，目前未解除隔离。”3月24日，大连市普兰店区中心医院急诊医生打来电话。

“开通胸痛中心绿色通道，立即启动应急措施！”一声令下，心内科的值班大夫以最快速度穿上隔离衣和铅服，待患者进入病区后直接将患者送往应急病房。吃药、建道、备皮，开通血管，一场“生死时速”，终让患者转危为安。

这三年，病房里最常见的场景，就是医者握着患者的手加油鼓劲。每一次握手，都在传递力量；每一句安慰，都是郑重的承诺——“你若性命相托，我必全力拼搏。”

防控疫情：与时间赛跑，同病魔较量

从流调溯源以快制快遏制病毒蔓延传播，到及时推进全民免费接种疫苗和中西医结合、中西药并用，中国始终坚持把人民健康账放在经济收益账之上。

伍业健是广州市疾病预防控制中心检验部副主任技师，2022年除夕，是他在岗位上度过的第三个春节。疫情暴发以来的很长一段时间，无论是入境人员还是本土人员的新冠病毒核酸初筛结果异常，都需要经过市疾控中心实验室复核才能最终确认结果，这里起着“一锤定音”的作用。

伍业健说，他们每一环节都要掐着表，精确到分钟。“工作群里会一直通报：原始标本几点几分到疾控中心，我们几点几分开始上机、预计几点几分出结果；几点几分重采标本，几点几分到达中心……有时候处理完原始标本后，通知说重采样马上就到了，接着密接、环境标本陆陆续续就来了。”

这三年，在全国各地的疾控中心，成千上万像伍业健这样防控一线的“守夜人”，同时间赛跑，与病魔较量，为我们筑起了疫情防控安全网。

大规模接种疫苗，被科学界公认是阻断新冠病毒传播、最终结束疫情大流行的最有效手段。

第一时间启动疫苗研发——同步开展灭活疫苗、重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗等5条技术路线。“可以很自信地讲，我国新冠病毒疫苗的研发工作始终处于全球第一方阵。”国家卫生健康委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

全民免费接种——在安全科学的前提下，不落下任何一个群体，抓紧为老年人等重点人群接种疫苗。接种速度就是证明：从突破1亿剂次到突破2亿剂次，用时25天；从2亿剂次到3亿剂次，用时16天；接下来，9天、7天、5天……每1亿剂次的用时越来越短。

在中国工程院院士张伯礼看来，我国应对疫情有两道屏障。第一道是疫苗，第二道是中医药。

疫情之初，武汉市武昌区曾是疫情的重灾区，中医药对新冠感染的控制产生了明显的效果。从2020年2月3日开始发放药品，经过14天（病程周期）时间，确诊人数出现断崖式下降，并维持在低位水平，重症患者的死亡病例逐步下降，并保持低位水平。

今年2月28日至3月2日，世界卫生组织召开评估专家会议，对中医药救治新冠肺炎进行评估并在随后发布了专家评估会报告。报告指出，中医药救治新冠肺炎是安全的、有效的，建议各成员国借鉴和推广。

优化策略：千方百计为了人民

2020年，在战疫主战场湖北，3000余位80岁以上、7位百岁以上新冠肺炎患者被成功治愈，多位重症老年患者从死亡线上被救回。这背后，是以生命为名，不计成本无论代价——湖北战疫期间，全国总医疗费13.5亿元，患者人均约2.3万元，这些费用全部由国家承担。

从诊治费用兜底到联防联控、群防群控；从实行分区分级差异化防控到鼓励医疗机构开展互联网线上咨询诊疗，因时因势优化策略……千方百计为了人民，这是人民至上的坚定宣示。

分级诊疗，关键在“强基层”——

12月7日，国务院联防联控机制综合组印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，提出统筹现有医疗资源，以地级市、县为单位，按照分区包片原则，规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格，每个网格内组建1个医联体（包括城市医疗集团和县域医共体），或依托现有医联体将辖区内所有居民纳入管理。

优化策略，最大程度保护生命——

针对奥密克戎变异株仍然流行的情况，12月9日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，要求三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例，二级以上医院都要开设发热门诊，把方舱医院升级改造成亚定点医院，所有医疗机构都要接诊核酸阳性患者……

创新模式，线上就医便捷安心——

12月11日，国务院联防联控机制医疗救治组发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》，要求做好新冠肺炎互联网医疗服务，医疗机构可在线开具治疗新冠肺炎相关症状处方。据了解，北京协和医院互联网医院42个专科近2000名医生已全部开通线上诊疗，通过手机就可进行一对一线上咨询；北京清华长庚医院，患者可根据互联网问诊处方订单在手机小程序选择“邮寄配送”，底方、门诊病历、药品及发票可一同邮寄到家。（记者 崔兴毅）