家人“阳”了，同住家庭成员怎么办？

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。家中一人“阳”，全家都要“阳”吗？如何在家人感染新冠病毒的情况下，做好同住家庭成员的防护？就此人民网记者采访了四川省医学科学院·四川省人民医院感染控制中心副主任向钱。

居家治疗人员独立房间居住

居家治疗人员尽可能在家庭相对独立的房间居住，使用单独卫生间。

同住家庭成员避免与居家治疗人员接触

居家治疗人员非必要不外出、不接受探访，尽量不与其他家庭成员接触。

如果同住家庭成员必须与居家治疗人员接触，或处理其污染物及污染物体表面时，应当做好自我防护，佩戴N95口罩、一次性手套，与其保持1米以上距离，做好手卫生。居家治疗人员进入家中公共区域应规范佩戴口罩。

如居家治疗人员为哺乳期母亲，在做好个人防护的基础上可继续母乳喂养婴儿。

不共用生活用品

家庭应当配备体温计、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品。体温计应准备多只，居家治疗人员和同住家庭成员分开使用。

各居室应关闭房门独立开窗通风，房间每日至少上午、下午各进行1次开窗通风，每次30分钟以上。不能自然通风的用排气扇等机械通风。

做好家庭消毒

餐具消毒：餐具首选煮沸消毒15分钟，也可用含有效氯250~500mg/L含氯消毒液溶液浸泡15分钟后再用清水洗净。

物品表面消毒：台面、门把手、电话机、开关、热水壶、洗手盆、坐便器等日常可能接触使用的物品表面，用含有效氯250~500mg/L的含氯消毒剂擦拭，后用清水洗净，每天至少1次。

毛巾、衣物、被罩消毒：居家治疗人员的毛巾、衣物、被罩等需清洗时，优选热力烘干，可有效消毒，或选用带有消毒功能的洗衣液或消毒液，按说明进行织物的清洗。

卫生间消毒：如与居家治疗人员共用卫生间，在先清洁的基础上使用含有效氯250~500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用30分钟。

生活垃圾处理：居家治疗人员用过的纸巾、口罩、一次性手套以及其他生活垃圾装入塑料袋，处理后洗手或手消毒。

被唾液、痰液等污染的物品消毒：佩戴手套和口罩的基础上，先清洁肉眼可见的污染物，再用含有效氯500~1000mg/L的含氯消毒剂擦（拖）被污染表面。处理完毕后洗手或手消毒。