国家卫健委：12月13日新增新冠肺炎本土确诊病例2249例

12月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2291例。其中境外输入病例42例（福建8例，山东8例，北京6例，广东5例，上海4例，陕西4例，四川3例，内蒙古2例，黑龙江1例，江苏1例）；本土病例2249例（广东1044例，北京476例，重庆179例，海南112例，浙江90例，四川73例，福建70例，河南66例，辽宁20例，山东20例，陕西19例，上海16例，云南16例，内蒙古13例，江苏12例，黑龙江11例，贵州4例，湖北2例，广西2例，天津1例，河北1例，山西1例，湖南1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例7例，均为本土病例（北京6例，重庆1例）。

当日新增治愈出院病例3357例，其中境外输入病例89例，本土病例3268例（广东1800例，北京295例，重庆177例，福建168例，山西132例，山东102例，黑龙江79例，云南72例，内蒙古67例，河南61例，浙江57例，江苏45例，四川41例，贵州37例，陕西34例，辽宁25例，上海22例，湖南14例，新疆9例，安徽8例，河北7例，广西5例，湖北2例，西藏2例，甘肃2例，青海2例，天津1例，吉林1例，江西1例），解除医学观察的密切接触者232391人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例444例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例28317例，累计治愈出院病例27873例，无死亡病例。

截至12月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35274例（其中重症病例150例），累计治愈出院病例329409例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例369918例，现有疑似病例14例。累计追踪到密切接触者15109273人，尚在医学观察的密切接触者596873人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8977357例。其中，香港特别行政区478020例（出院103631例，死亡11021例），澳门特别行政区1142例（出院804例，死亡6例），台湾地区8498195例（出院13742例，死亡14722例）。

说明：当前，新冠肺炎核酸检测实行愿检尽检的策略，许多无症状感染者不再参加核酸检测，无法准确掌握无症状感染者的实际数量，从今天（2022年12月14日）起不再公布无症状感染者数据。

（注：媒体引用时，请标注“信息来自国家卫生健康委员会官方网站”。）