做好重点人群健康管理（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月13日电 （记者杨彦帆）当前，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是医疗服务的重点人群。国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍重点人群健康管理有关情况，并答记者问。

北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰介绍，目前来看，孕产妇感染新冠病毒之后，总体上发病率和症状、病程都和普通人群比较接近。“因为母体有胎盘这样一个非常好的保护屏障，所以病毒几乎是不会传染给胎儿的。但如果是产后，妈妈、宝宝在一起的话还是要注意隔离，妈妈最好和新生儿有一定的空间隔离或者戴N95口罩，可以母乳喂养。”

乔杰说，当孕产妇出现干咳等呼吸道症状时，可以做核酸检测或者抗原检测，确定是否感染新冠病毒。但无论是否感染，都可以多喝水、物理降温，选择孕产妇可以用的中药来对症治疗。如果选用退烧的西药，可以选用对乙酰氨基酚，这对孕产妇相对安全。选用退烧药要选用单一的药物，不要进行叠加。

“冬季是儿童呼吸道感染病高发季节，发热、咳嗽也是呼吸道感染的常见症状。有孩子的家庭应该适当储备一些儿童常用的应急药物。”北京儿童医院主任医师钱素云介绍，2个月以内的儿童，不推荐常规使用退烧药物，可以采用物理降温等措施，并及时就诊；2个月到6个月的儿童不适合用布洛芬，可选用对乙酰氨基酚；对于6个月以上的儿童，可以选择布洛芬、对乙酰氨基酚中的一种。

钱素云表示，儿童感染新冠病毒后的表现和成人相似，主要是上呼吸道感染的症状。热程一般是2—3天，病程是3—5天，出现重症的概率非常低。

在发布会上，专家提醒，老年人是特别需要保护的人群，预防是第一位的。

“没有完成疫苗接种的老年人应尽快接种疫苗。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，接种疫苗后，一般一到两周能够产生抗体。完成加强免疫接种后，产生抗体的时间更快，产生的抗体水平也更高。从目前监测的情况看，60岁及以上老年人接种新冠病毒疫苗后，不良反应总体报告发生率略低于60岁以下的人群，严重的不良反应发生率和其他人群发生的情况基本类似，在百万分之一以下。

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明说，在现在的情况下，希望老年人减少外出，特别是避免去人群比较聚集的密闭场所。此外，要加强通风，通风的过程中要注意老年人保暖的问题。最近一段时间老年人需要规律生活，不要太过紧张，保持有规律的睡眠、保证营养，但也不要暴饮暴食。另外，不和老年人共同生活的家人，最近可以减少对老年人的探望，减少病毒暴露的机会。

李燕明表示，如果老人出现以下症状需要考虑就医。第一，症状持续或者加重，比如发热持续甚至有加重倾向。第二，出现新的症状。第三，基础疾病的加重。另外，一些基础疾病本身不太稳定的老人，比如有严重的呼吸系统疾病、心脏基础疾病，或者是80岁以上的，没有接种过新冠疫苗，这类人群是出现重症新冠肺炎、高危人群中的高危，需要格外重视。

北京安贞医院常务副院长周玉杰表示，原有心血管基础疾病的患者感染了新冠病毒也不必太担心，需要关注的是心血管疾病的致病诱发和加重，把心脏的基础疾病管理好，把原有的心血管疾病治疗药物用好，增加机体免疫力，改善睡眠质量，克服焦虑。另外，长期服用心血管疾病防控的药物不要停药，停药可能诱发或者加重疾病。如果有持续性胸痛，应到医院进一步诊断和治疗。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 14 版）