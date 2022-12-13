不同年龄段儿童感染新冠后如何用药？专家提醒家长这些注意事项

人民网北京12月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，与记者问，有孩子的家庭可以储备哪些药？一旦感染新冠，不同年龄段的儿童在用药和注意事项上是否有不一样？

对此，北京儿童医院主任医师钱素云表示，有孩子的家庭应该适当储备一些儿童常用的应急药物，但是不推荐储备很多药物，如果保管不当还有可能导致孩子误服。

钱素云介绍，推荐储备的药物，第一类是退烧药，孩子发烧是经常会遇到的，对于6个月以上的小孩，可以选择布洛芬、对乙酰氨基酚，其中有一种就可以了。如果2个月到6个月之间的小孩，不适合用布洛芬，可选用对乙酰氨基酚。两个月以内的小孩，不推荐常规使用退烧药物，可以采用物理降温等措施并及时就诊。其他的像发烧、咳嗽等呼吸道感染症状，也可以储备一些像清热祛痰的药物。

另外，咳嗽有利于呼吸道分泌物的排出，孩子轻微的咳嗽不推荐常规使用药物，如果有鼻塞、明显的咳嗽等，可以做雾化、洗鼻子，家里可以用加湿器提高空气当中的湿度，这样可以增加孩子的舒适度。明显的咳嗽可以备一些清热祛痰的中成药，根据孩子的年龄，适合他年龄段的药物就可以了，但是不主张同时服用两种及以上。

“还有一个用药注意事项，像退热药物，不推荐、不主张两种药物同时服用，也没必要交替服用。按照说明书适应的年龄段，说明书上推荐的剂量或者医嘱用药，同时要注意两次用药之间的间隔时间。”钱素云说。

钱素云提醒家长，最好不要根据自己的经验或者推测来给孩子用药，因为小孩器官发育不太成熟，用药应该更加规范和谨慎，如果自己拿不准，现在很多医院都开通了互联网诊疗，也可以通过远程就诊来得到专业人士的用药指导和推荐。