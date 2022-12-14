为何今起不再公布无症状感染者数据？中疾控专家解读

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）据国家卫健委官网消息，当前，新冠肺炎核酸检测实行愿检尽检的策略，许多无症状感染者不再参加核酸检测，无法准确掌握无症状感染者的实际数量，从今天（2022年12月14日）起不再公布无症状感染者数据。

为何今日起不再公布无症状感染者数据？中国疾控中心公众号发文表示，近日，接到群众对新冠肺炎疫情数据的有关疑问，中国疾控中心应急中心李群主任对此作出了解答。

近期我们从国家公布的新冠肺炎疫情数据，发现呈现下降趋势，和群众感知不一致，是什么原因？

2020年1月20日，新型冠状病毒肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的报告、预防和控制措施，这就是“乙类甲管”。其诊断分类包括疑似病例、确诊病例、无症状感染者。

按照《传染病防治法》要求，各级各类医疗机构诊断新冠肺炎感染者或疑似感染者后，需在规定时限内通过中国疾病预防控制信息系统进行网络直报。

近期，各地出现报告数据下降，和群众的感受不一致，主要原因：一是防控措施进一步调整优化后，不再按行政区域开展全员核酸检测，除重点人群、重点场所外，其他人员以“愿检尽检”为主，全国核酸筛查人数总量下降，医疗机构报告感染者数据相应减少。二是无症状感染者、轻症患者及疑似病例，特别是自测抗原阳性人员居家治疗，无需去医疗机构就诊，相关信息无法纳入医疗机构填报数据中。

为什么不再公布无症状感染者相关信息？

当前，新冠肺炎核酸检测实行“愿检尽检”为主的策略，许多无症状感染者不再参加核酸检测，也无需去医疗机构就诊，难以准确掌握无症状感染者的实际数量，从今天（2022年12月14日）起不再公布无症状感染者数据。但对无症状感染者继续由基层医疗卫生机构指导居家健康监测，关心其健康状况，给予相应服务。

下一步如何适应新形势，开展监测和报告工作？

继续以中国疾病预防控制信息系统网络直报为主体，做好医院就诊病例的监测和报告。同时，依托全国流感样病例监测系统，开展哨点监测等多种形式的监测，加强养老机构、精神病院、福利机构、学校、医疗卫生机构等重点机构聚集性疫情的监测和报告，及时掌握疫情规模、范围、强度和病毒变异情况，研判疫情趋势，为防控政策制定提供科学依据。