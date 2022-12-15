世界强化免疫日：这份免疫力升级指南请收藏

12月15日是世界强化免疫日。世界强化免疫日虽然主要是为了消灭脊髓灰质炎而设立，但是免疫力的重要性不言而喻。

“免疫力是人体免疫系统进行自我保护的一种能力，主要是指身体抵抗细菌或病毒等感染的能力。”郑州大学第三附属医院儿童保健科主任医师陈社菊在接受人民网记者采访时介绍，免疫力的产生来源于机体非特异性免疫应答和特异性免疫应答，特异性免疫应答是以淋巴细胞为核心成分的免疫系统。淋巴细胞使免疫系统具备识别能力和记忆能力，当病毒及细菌等外来病原微生物进入人体时，淋巴细胞迅速识别，并通过特异性反应将其消灭，在源头扼制疾病的发生。

“人类控制传染性疾病最主要的手段就是预防，接种疫苗是最经济、最有效的措施。强化免疫是对常规免疫的加强，与计划免疫共同构成计划免疫体系。”陈社菊说。

陈社菊提示，提高儿童免疫力，除了疫苗接种外，均衡营养、适量运动、充足睡眠等也是有效的措施。

均衡营养对维持儿童免疫系统的正常至关重要。儿童处于生长发育阶段，需要的营养素相对于成年人更多。如果出现营养不良、微量元素和维生素缺乏、超重肥胖等，都会引起免疫功能低下。

适量运动不仅对儿童的身体健康有益，对他们的心理健康、认知发展和学业成绩的提高也有帮助。建议儿童每日至少累计60分钟的中高强度体育运动。

睡眠是恢复精力体力、维持人体正常机能所必需的。如果儿童长期睡眠不足，会严重破坏其免疫系统，增加生病概率。（视频制作：实习生刘心迪）