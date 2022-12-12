居家隔离康复患者用药有哪些注意事项？北京卫健委提示

人民网北京12月12日电 （李博）感染新冠病毒后，很多无症状或轻症患者选择居家隔离康复。在居家用药方面，有什么需要注意的？12月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第431场新闻发布会上，北京市卫生健康委副主任、新闻发言人李昂就居家隔离康复患者用药的注意事项回答记者提问时表示，根据“新十条”精神，对于无症状感染者和轻症患者，根据患者意愿，可进行居家隔离自我治疗。居家隔离康复期间，可根据自身情况，科学合理用药。

一是没有症状不要吃药。退热药、感冒药、止咳药、化痰药都不能预防疾病，只能缓解症状。在没有症状时，切不可盲目服药，虽然很多药品都是非处方药（OTC），但不当使用也会出现副作用，容易造成肝肾功能损伤。具体用药建议，请务必按药品说明书服用或咨询医生。

二是退烧药与复方感冒药不要一起吃。退烧药不可与常见的感冒药同时使用，也不可与部分中成感冒药同时使用。很多复方感冒药、中成药中也含有对乙酰氨基酚，随意混用会增加药物过量的风险。

三是不要随意使用消炎药。新冠肺炎是病毒性感染，消炎药（阿莫西林、头孢等）通常是针对细菌感染，不要随意使用消炎药治疗新冠。

四是婴儿、孕妇、老年人等特殊人群要谨慎用药。吃退烧药一定要认真阅读说明书或咨询医生。

李昂提示市民朋友，居家用药，安全第一，您如果症状加重或在居家康复药物使用方面存在疑问，可就近到社区卫生服务中心进行诊疗并进行用药咨询。