新冠疫苗完成基础免疫后进行第一剂加强为何调整到3个月？专家详解

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，对于老年人第一剂次加强免疫与全程接种的时间间隔从六个月调整为三个月以上，是出于什么考虑？这对免疫效果是否有影响？其他人群的加强免疫接种间隔是否也会调整？

对此，国家卫生健康委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，将完成基础免疫后进行第一剂加强的时间从6个月调整到了3个月，是经过充分评估研发单位的研究数据、专家充分论证，按照相关法律法规程序，审定批准的，是科学的，符合我国疫情防控需求。他详细分析：

首先，目前全球所有国家在最初第一加强接种的6个月基础上都进行了调整，其原因，有疫情的因素，也有疫苗供应等因素。目前第一剂次加强，大多数国家都调整为3-6个月。

第二，完成基础免疫后3个月和6个月的免疫保护效果是相当的。我国研发单位对18岁以上的人群，包括老年人群，进行了临床研究和真实世界的研究，研究发现，在完成基础免疫后3个月内进行第一剂次加强，产生的中和抗体没有3个月后高，但是完成基础免疫后3个月进行加强免疫，和完成基础免疫后6个月进行加强免疫，中和抗体水平基本相当。

第三，研究显示，无论是在基础免疫后3个月进行加强，还是6个月进行加强，都是非常安全的。

第四，我国疫情防控的需要。这样的调整，有利于推进老年人特别是老年人加强接种覆盖方面，满足现在疫情防控的需要。