孕妇感染新冠病毒是否会影响胎儿？专家详解

人民网北京12月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，孕产妇如果感染新冠病毒会有什么症状？孕妇感染是否会影响胎儿？

对此，北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰表示，从国内全国产科质控专家组汇总的国内情况和国际报道看，孕产妇感染新冠病毒之后，总体上发病率和症状的情况、病程的情况都和普通人群比较接近，症状主要还是上呼吸道感染，比如说咳嗽、喉咙痛、打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、全身酸痛、发烧，重症的非常少，所以大家不用恐慌，病程也基本是5-7天。

乔杰说，可能从目前的情况来看，南方和北方变异的病毒株略有不同，北方略微干燥，天气比较冷，病情略重，但病程基本在5-7天，个例的重症主要和基础病有关，比如原来有肝肾功能不好的、高血压、糖尿病的，这些就及时就诊。

对于孕妇感染新冠病毒之后是不是会传递给胎儿，乔杰表示，因为母体有胎盘这样一个非常好的保护屏障，所以几乎是不传染给胎儿的。但是如果是产后，妈妈、宝宝在一起的话还是要注意隔离，宝妈在空间上最好和新生儿有一定的隔离或者戴N95，可以母乳喂养。