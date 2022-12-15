国家卫健委：各地要对老年人、有基础疾病患者等群体进行摸底调查

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，为了保护重点人群，社区对老年人、有基础疾病患者、血液透析患者等群体需要摸清底数。相关工作如何开展？如何保障这些特殊人群的安全？

对此，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，疫情期间，老年人尤其是有基础性疾病的、需要血液透析的患者，还有一些其他基础病的患者等，是重点关注的人群。

聂春雷介绍，为了全面掌握这些人群的情况，国家卫生健康委已于12月1日下发了通知，并作了全面部署，要求各地对65岁以上的老年人，特别是合并基础疾病，包括冠心病、脑卒中、高血压、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤放化疗，还有免疫功能缺陷的患者进行摸底调查，而且还要对他们的疫苗接种情况进行摸底。

地方可以结合实际，通过对现有的个人健康档案、老年人健康体检，还有民政老年人登记系统，以及疫苗接种的相关信息进行分析比对，必要时还要进行入户调查，摸清这些人群的情况。调查完以后，要根据他们的基础病情况、年龄情况，还有疫苗接种情况等进行分类。分成重点人群、次重点人群和一般人群三类，对不同人群分三级提供服务。一些地方有很好的经验，他们通过大数据比对，直接划定重点人群，把这些重点人群推送到社区，再由社区进行摸底调查，既节省了人力，又提高了工作质量，值得各地借鉴。

聂春雷说，目前各地都在紧锣密鼓地开展这方面的工作。上海走得比较快，在10日就已经全面摸清了上海市65岁以上老年人的情况。“在这里，我想呼吁老年朋友们，能够主动配合辖区基层医疗卫生机构和家庭医生进行登记健康信息，特别是对重点人群，做到家庭医生签约服务能够应签尽签，切实做好相关服务，重点还是保健康、防重症。”