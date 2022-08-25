常锻炼或降低新冠感染及重症风险

西班牙瓦伦西亚大学科学家在《英国运动医学杂志》刊发论文称，他们开展的一项汇总分析发现，经常进行体育锻炼与降低新冠肺炎感染风险及严重程度（包括住院和死亡）有关：每周150分钟中等强度或75分钟高强度体育锻炼的保护效果似乎最佳。

研究人员表示，先前的研究表明，体育锻炼可以降低感染的风险以及呼吸道感染的严重程度，部分原因在于其能增强免疫系统的能力。但人们对经常进行体育锻炼与新冠肺炎感染严重程度之间的联系知之甚少，鉴于此，他们开始尝试量化能降低新冠病毒感染及相关入院和死亡风险的体育锻炼活动的阈值。

他们在3个主要研究数据库中搜索了2019年11月至2022年3月之间发表的相关研究，并汇总出16份研究结果。这些研究共囊括1853610名成年人，其中超过一半（54%）是女性，参与者的平均年龄为53岁。大多数研究是观察性研究，在韩国、英国、伊朗、加拿大、英国、西班牙、巴西、巴勒斯坦、南非和瑞典进行。

综合数据分析表明，与不运动的同龄人相比，每周定期进行体育锻炼的人感染新冠病毒的风险降低了11%、住院的风险降低了36%、罹患新冠肺炎重症的风险降低了44%、死于新冠肺炎的风险降低了43%。且结果表明，每周进行150分钟中等体育锻炼或75分钟高强度体育锻炼保护作用最大。

不过，研究人员也警告称，该分析所涉及的研究都是观察性研究，设计方式不同、锻炼情况数据主要来自受试者，并且只关注新冠病毒的贝塔和德尔塔变体，并没有涉及奥密克戎，所有这些因素都可能削弱研究结果。

但他们表示，定期进行中等强度运动可能有助于增强身体的抗炎反应，以及心肺和肌肉健康，所有这些都可以降低新冠肺炎感染及严重程度。他们计划采用标准化方法开展进一步研究。