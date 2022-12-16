新冠感染并不可怕，建议加强异种疫苗接种

12月15日下午，中国工程院院士钟南山现身全国高校抗疫大讲堂，进行了一场直播授课，主题为“新冠疫情动态及应对”。

因为前几天不慎摔伤，他没能出现在中山大学讲座的现场。不过，钟南山仍以视频的形式，用两个多小时向全国师生严谨专业解读了如今的奥密克戎病毒和防疫政策。

钟南山强调，感染奥密克戎毒株并不可怕，绝大多数可在7—10天内完全恢复。不过，个人防护仍然重要。他还强烈呼吁加速疫苗特别是异种疫苗的加强接种。

“新冠肺炎”已成为新冠上呼吸道感染

根据国家卫健委更新至12月6日的数据，在2021年12月中旬新冠病毒奥密克戎毒株在我国出现前，累计确诊人数为99780人，死亡4636人，死亡人数与确诊人数比例为4.65%。而奥密克戎毒株出现后，累计确诊人数达到250015人，死亡人数与确诊人数比例为0.240%。

从多家单位多个学者的实验室研究来看，奥密克戎毒株对上气道上皮的感染性显著增强，下呼吸道症状则明显减弱；从我国的情况来看，无症状感染人数比例也显著上升。从2022年9月以来我国广州、北京、重庆、郑州的数据来看，病死率在0.013到0.019之间。

根据广州实验室采用590万条新冠病毒序列训练的AI模型，对英国从新冠暴发以来将近400万人感染的基因组数据进行分析发现，新发病毒抵抗人体免疫系统的免疫逃逸能力持续提升，但是感染病死率在持续下降，特别是在中国和越南，病死率维持在0.1%左右。

“总体来说，奥密克戎感染并不可怕，如今，它已经变成了新冠上呼吸道感染，而不再是‘新冠肺炎’。”钟南山说。所以，根据疫情的发展态势，我国及时优化、调整疫情防控政策。目前防控政策的重心已由防控感染转至防控重症。

我国病毒并不存在“北强南弱”

最近，不少人在网上分享自己感染奥密克戎后的心得体会，还有人表示，在北京和广州地区流传着两种不同的新冠病毒。北京的毒性更强，广州的则相对缓和。

钟南山介绍，在广州、重庆等地流行的毒株为BA.5.2，在北京、保定等地流行的毒株为BF.7，但它实际上是BA.5.2.1.7的简称，是在BA.5.2基础上的突变株。总体上，两种毒株并没有明显差异。部分人出现咽干、咽痛、干咳、头痛、发热等症状，可能很不舒服，但是仍然属于轻症患者。“看起来北京地区发烧比较高，可能跟病毒的免疫逃逸有关系，也可能跟气温有关系。”钟南山说。

至于“海淀区的病毒比朝阳区弱”的说法，钟南山也表示，这没有根据，就算有观察到，也只是个例。

呼吁加强异种疫苗接种

此前有声音认为，我国的灭活疫苗“作用不大”。钟南山摆出真实世界灭活疫苗效果的数据。总体来说，灭活疫苗同源加强接种，对肺炎的保护率达到75%，对重症的保护率达到94%。“这说明3剂疫苗有很好的保护效果。”钟南山说。

在上海，2022年3月到6月期间，与未接种疫苗者相比，60岁以上完成加强免疫人群死亡风险降低至98.08%，80岁以上完成加强免疫人群死亡风险降低95.83%。

另一项国内的研究也表明，灭活疫苗在人群整体中，对重症/危重症及死亡风险有很好的保护作用。

“中国的疫苗是有用的，这个已经得到了证实。”钟南山强调。

接下来，仍要继续加强疫苗接种。钟南山表示，用同种疫苗继续加强免疫，预防感染效果不会增强，但预防重症效果仍存在。用异种疫苗加强免疫（在两剂灭活疫苗基础上加用亚单位蛋白疫苗/腺病毒疫苗/mRNA疫苗），效果会明显提高。

接下来，要重点加强老年人及脆弱人群的免疫接种，加强医务人员的疫苗保护，并加速研发及审批鼻喷、吸入型疫苗。

同时，我国还有多种颇有前途的新冠病毒药物正在路上，钟南山也建议加快对这些药物的研发和审批进度。

对个人来说，仍然要加强防护，坚持戴口罩、保持距离，减少公众聚集。“不用为感染而害怕，大多数感染者不需要去医院，居家注意常做抗原检测。患一般慢性病的老年人也要打疫苗。”钟南山建议。

大讲堂的尾声，钟南山这样展望：“我相信，经过我们的努力，在明年初，一个非常开放、阳光、乐观的很有生气的社会，一定会实现！”（张盖伦）