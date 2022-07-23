为什么打完疫苗之后还会出现感染？权威回应来了

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，为什么在打完疫苗之后还会出现突破性感染？为什么有一些感染后的康复者还会再次感染？

对此，解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生表示，此次新冠疫情发生以来，由于科学技术的进步使大规模开展核酸检测成为可能，显著提高了突破性感染的检出率，这是人类传染病历史上从来没有过的先例。现在检测出来的突破感染包括了大量的无症状感染者，他们也有传染性，所以对于管控传染源是很有意义的。过去像麻疹、脊髓灰质炎，当时没有核酸检测，那些没有明显临床表现的隐形感染，也就是无症状感染者，就没法发现。所以，如果仅按照肺部出现病变的标准，新冠感染人群就是普通型和重型患者，那么突破性感染的检出率就会很低。

新冠病毒本身容易发生基因变异，产生的奥密克戎变异株病毒与上呼吸道细胞受体亲和力增加、传染性强、潜伏期更短，对中和抗体的抗病毒作用也产生一定影响，这些因素也有利于突破性感染的发生。

另外，突破性感染与新冠病毒通过人体呼吸道途径感染有关。因为在人体上呼吸道（包括口、鼻、咽、喉）和下呼吸道（包括气管、支气管、肺泡）粘膜均含有表达病毒受体（ACE2）的细胞，病毒与受体结合即可进入细胞大量复制，一方面人体随着呼吸过程可以将病毒呼出来（释放），另一方面病毒可进入血液、淋巴循环到达人体其他部位。这种情况下，人体是否打过疫苗就有很大的差别。打了疫苗产生了保护性的抗体和免疫细胞，不过这些抗体和免疫细胞难以聚集在口腔、鼻咽喉、支气管等呼吸道的粘膜表面，所以仍然会被病毒感染。

王福生举例，打过新冠疫苗的人因为体内有特异性抗病毒免疫能力，虽然有病毒感染，但是病毒主要局限在呼吸道粘膜表面，即使病毒进入血液中，也很快会被体内特异性抗体和细胞免疫消灭掉，难以形成“大气候”，所以突破性感染的人，绝大多数表现为无症状和轻症，少数为普通型，临床上发生重症病例极少；而没有打过疫苗的人就缺乏这种保护能力，病毒大量复制，进入血液的病毒就不易清除，到达其他脏器而发病，尤其是高龄的老人发病的危险性大大增加。

王福生强调，虽然打过疫苗仍会有病毒突破，但是接种疫苗还是有显著保护作用的，能够防发病、防重症和防死亡，因为接种疫苗是预防传染病最有效、最经济的手段。不能因为有突破感染，就认为“打疫苗防不了感染”，这个观点是不正确的，也是不科学的。另外，以前得过新冠肺炎的病人，也可能被新冠病毒再感染，其中的道理与突破性感染都是类似的。