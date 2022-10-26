上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗加强免疫预约

上海市政府新闻办25日披露，25日起，上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫预约登记。26日起，加强免疫启动。

据悉，吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)利用对人体无害的腺病毒载体，将表达S蛋白的遗传物质递送进人体，利用雾化器将疫苗雾化成微小的颗粒，通过吸入的方式经口腔呼吸到达肺组织，激发黏膜、体液、细胞三重免疫。腺病毒载体新冠疫苗的特点是仅含S蛋白的基因序列，在人体细胞内表达抗原，不含核酸检测位点开放读码框1ab(ORF1ab)和核衣壳蛋白(N蛋白)，因此接种该疫苗不会造成新冠核酸检测阳性。

目前，吸入用重组新冠病毒疫苗在中国18岁及以上健康成年人中开展的与新型冠状病毒灭活疫苗序贯加强免疫的临床研究结果显示，采用吸入用重组新冠病毒剂型与灭活疫苗序贯加强免疫可以显著增强免疫应答。

国内外研究证明，新冠病毒疫苗加强免疫接种可以增强保护效力、延长保护周期。截至目前，上海已有超过2300万民众完成新冠疫苗全程接种，其中超过1200万民众完成加强免疫接种。免疫持久性研究显示，使用吸入用重组新冠病毒疫苗异源接种6个月后，依旧保持了高水平中和抗体。

根据国务院联防联控机制工作部署，上海于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。

针对已全程接种相关灭活疫苗以及肌注式重组新冠疫苗(5型腺病毒载体)满6个月的18岁及以上人群，均可选择使用吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)开展1剂次加强免疫接种。本次加强免疫实施免费接种。民众目前仅需接种1剂次同源加强免疫或序贯加强免疫接种。

2022年10月25日起，符合条件的民众可通过“健康云”APP等进行加强免疫接种在线预约登记。携本人有效身份证件在约定时间前往预约的接种门诊进行加强免疫接种。70岁及以上人群接种时，要由家属或志愿者陪同。在沪外籍人士、港澳台同胞进行吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫，仍按照既往加强免疫有关政策要求执行。