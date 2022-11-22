国家疾控局：各地正有力推动落实二十条优化措施

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作举行发布会。

对于二十条优化措施的落实情况，国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示，近期，国务院联防联控机制综合组通过视频会商、调度和培训等多种方式，部署调度各地尽快推进二十条优化措施落实落地。目前，各地正有力推动落实。

一是及时传达部署。各地迅速召开调度会、培训会，对本地区优化防控措施工作进行安排部署，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

二是迅速推动落实。各地结合自身特点和实际，成立工作专班，印发相关配套文件、落实细则或指南，将优化措施落实情况纳入常态化督导，全方位多角度宣传阐释解读二十条优化措施，制定培训计划和实施方案，根据不同培训对象组织开展系列培训和分层培训。

三是推进高效处置疫情。各地在疫情处置中，更加科学精准划定风险区域，进一步优化密切接触者判定与管理，确保风险人员能够及时得到管控。国家卫生健康委、国家疾控局在派出15个疫情防控工作组的基础上，进一步加强甘肃、河北等省工作指导力量。强化视频会商指导和点对点调度，持续加强对重点省份疫情处置指导，要求以快制快，坚决控制住疫情扩散蔓延势头。

四是加大层层加码整治力度。各地进一步加大层层加码问题整治力度，重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保二十条优化措施落实到位、落地见效。