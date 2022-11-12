国家疾控局：二十条优化措施未提及的都按第九版来执行

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。

对于二十条优化措施和第九版防控方案之间的关系，国家疾控局副局长常继乐在会上表示，优化措施未提及的都是按照第九版来执行。我国的防控实践证明，第九版防控方案是科学、有效的，二十条优化措施是对第九版方案的优化完善，除了二十条优化措施以外，其他九版方案的要求都要继续不折不扣落实好。

常继乐介绍，在新冠肺炎疫情发生近3年的时间，国家层面先后出台了9版方案。第一版是2020年元月15号出的，第二版是元月20号，第三版是元月28号，光元月份就出了3个版本。第四版是2月6号，第五版是2月21号，第六版是3月7号，第七版是9月11号，第八版是2021年5月11号，第九版是今年6月28号。

“每一版的出台都是根据我国的疫情形势来做动态调整的。实际上一直是在‘小步走、不停步’，因时因势、审时度势、实事求是地在进行动态调整。病毒在变，我们对病毒的特点和疾病的认识也在变，措施也跟着变。”常继乐说。

常继乐还特别强调，严防严控疫情和优化调整措施，必须合在一起“两手同抓、两手同发力”，因为防控方案是优化措施的前提，而优化措施是防控的重要手段，所以必须要两手同抓同发力，绝不能有了二十条措施而放松严防严控，也不能因为严防严控对二十条优化措施再进行“层层加码”“一刀切”或者简单化。那样的话，再好的方案、再优化的措施，也换不来好的防控效果。